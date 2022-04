Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 22^ giornata di campionato

Dopo i match giocati della 21esima giornata, è proseguito il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. 5 a 4 spettacolare tra Team Santa Lucia Golosine e Cologna Veneta, in un sussegursi di gol e occasioni. A spuntarla sono i padroni di casa allo scadere con Nardi, autore di una doppietta, che va ad aggiungersi alle altre marcature di Montemezzo, Gasparetto (doppietta), Ambrosi, Olivieri, Bellamoli e Dal Lago. Una sola rete, invece, in Virtus Cornedo-Villafranca, ed è di marca ospite con Cecco (0-1). Colpo esterno di misura per il Montecchio, che supera 1 a 2 il Mozzecane grazie al sigillo di Talarico, arrivato dopo i timbri di Meggiolaro e Salvini. Poker Valgatara sul Garda, con Bonetti, Rambaldo, Lallo e Macedos autori della quaterna (4-0). Il Pescantina Settimo cade in casa del Mestrino, che si impone 3 a 1 grazie a Fantin, Semenzato e T. Scapin, con Cappelletti ad accorciare le distanze. Solo pareggio, infine, tra Schio e Belfiorese: Brunazzi risponde Sacchetto (1-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 22^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A