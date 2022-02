Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 17^ giornata di campionato

Dopo gli incontri della 16esima giornata, prosegue il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nell'anticipo del sabato tra le due formazioni fuori provincia, è vincere è il Mestrino Rubano, che si impone 3 a 0 sullo Schio con la doppietta di Scapin T. e il sigillo di Salata. Poker del Villafranca al Mozzecane: un 4 a 0 firmato dal bis di Ballarini, Marchetti e Cudjoe. La Belfiorese festeggia il successo di misura sul Valgatara (3-2), e deve ringraziare Baltieri per la tripletta; di Rambaldo e Filippini su rigore, invece, le reti per gli ospiti. Anche il Montorio la spunta di una sola lunghezza sulla corazzata Montecchio (2-1), sconfitta dall'asse Tarullo-Vesentini, con Casarotto a siglare il gol ospite sul finale. Il Cologna, a segno con Gasparetto e Borgatti, supera 2 a 0 il Garda; risultato analogo, ma a parti inverse, tra Team Santa Lucia e VIrtus Cornedo: Gyimah e Cavaliere i marcatori per i vicentini. Chiude il cerchio, infine, lo scontro diretto dominato dal Vigasio sul Pescantina Settimo, che crolla 0 a 3 sotto i colpi di Zanella, Maury e Zanetti.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 17^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A