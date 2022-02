Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 16^ giornata di campionato

Dopo gli incontri della 15esima giornata, prosegue il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Fa rumore la sconfitta del Villafranca, la prima, arrivata per mano del Garda: a decidere, a sorpresa, il rigore di Nunes in avvio di gara (1-0). Il Valgatara sfrutta la ripresa per battere 3 a 0 il Team Santa Lucia Golosine, sorpassato nel secondo tempo da Filippini M., Rambaldo e Bonetti dal dischetto. Risultato analogo anche nella sfida tra Montorio e Cologna Veneta, con i locali a segno con Brizzi, Lavagnoli e Vesentini. Tris anche per il Vigasio, che domina contro i padovani del Mestrino Rubano: marcatori, in questo caso, Camarà, Maury ed Esposito (3-0). Al Montecchio basta il duplice vantaggio siglato da Zanella e Mattioli per conquistare i tre punti contro la Belfiorese, che aveva provato a reagire con Brunazzi: alla fine il tabellino è di 2 a 1 in favore dei padroni di casa. Pereira e Mazzi regalano il successo al Mozzecane, che si è imposto sul Pescantina Settimo per 2 a 0. Nella contesa vicentina ad emergere è la Virtus Cornedo, abile a chiudere i conti già nei primi 45 minuti sull'asse Cervellin-Lovato: lo Schio resta così a secco (2-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 16^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A