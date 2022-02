Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 15^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 14esima giornata, il campionato di Eccellenza veneta prosegue col secondo impegno dell'anno, la seconda giornata di ritorno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Copertina al Villafranca, sempre più trionfante: con il 2 a 0 sul Cologna (firmato Maccarone e Cudjoe) fanno 15 di fila. Netto successo esterno del Montorio, che rifila un tris sul campo della Belfiorese (0-3): la doppietta dell'ex Vesentini e Dalla Mura regalano i tre punti alla formazione di mister Paese. Vittoria in trasferta, ma di misura, per il Valgatara sullo Schio: nello 0 a 1 definitivo decide Rambaldo. Risultato analogo nella nervosa gara giocata tra Pescantina Settimo e Garda, in cui a spuntarla sono gli ospiti con la rete di Nunes. Proseguendo con i colpi fuori casa, il Montecchio Maggiore batte il Team Santa Lucia grazie alla doppietta di Casarotto; vano il timbro sul finale di Olivieri (1-2). Il Vigasio passa sul terreno di gioco della Virtus Cornedo, sempre per 1 a 2: Maury e Zanetti, replicati dal solo Lovato, i marcatori della sfida. Cade, infine, il Mozzecane fresco di esonero di Matteoni: il Mestrino Rubano si impone per 2 a 1 con Salata e Nassivera, ai quali risponde inutilmente Turrini.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 15^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A