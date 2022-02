Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 14^ giornata

Ricominciano, anche se scaglionati, i campionati dilettantistici.

Dopo la ripresa della Serie D, nel weekend appena trascorso è finalmente toccato anche all'Eccellenza veneta con il quattordicesimo turno, mentre nel prossimo fine settimana sarà la volta delle categorie dalla Promozione in giù.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nell'anticipo del sabato, si dividono la posta in gioco Vigasio e Schio, che pareggiano per 1-1: al rigore realizzato da Dalla Riva risponde Biasi. Risultato analogo anche tra Valgatara e Mestrino Rubano, con Filippini e Salata a segno, oltre a Montecchio Maggiore e Pescantina Settimo, match nel quale è stato Zamboni a riacciuffare il vantaggio di Casarotto. Senza reti l'incontro tra Mozzecane e Team Santa Lucia Golosine (0-0), mentre il Cologna Veneta cade in casa contro la Virtus Cornedo: Piazzon apre i giochi, Borgatti illude, poi Miloradovic sigla il raddoppio decisivo. Finisce 1-2 anche la sfida tra Montorio e Villafranca, con gli ospiti bravi ad imporsi nel bis Marchetti-Tomè, dopo il provvisorio 1-1 dei locali di Vesentini. Colpo esterno, infine, della Belfiorese, che batte 0-1 il Garda grazie al sigillo di Leoni.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 14^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A