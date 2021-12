Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 13^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della dodicesima giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del tredicesimo turno di campionato, l'ultimo del 2021.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Sarà un Natale sereno per il Villafranca, vittorioso per 2 a 1 anche sul Pescantina Settimo: Marchetti e Fornari regalano i tre punti alla formazione di Corghi, che subisce solamente il gol di Lavarini. Alla Virtus Cornedo basta il rigore realizzato da Visonà per espugnare il campo del Mozzacane: 0 a 1 il tabellino definitivo. È pareggio a reti bianche tra Montorio e Team Santa Lucia Golosine (0-0), mentre finisce 1 a 1 tra Cologna Veneta e Belfiorese, con Borgatti a rispondere a Brunazzi. Di misura il Garda, che batte 2 a 1 il Mestrino Rubano: il vantaggio di Rebbass viene riacciuffatto da Scapin G., ma poi il penalty finalizzato da Turrini firma il successo per i padroni di casa. Risultato analogo anche tra Valgatara e Vigasio, match nel quale risulta decisivo Rambaldo, a segno con una doppietta (di Pastorelli la rete ospite). Ennesimo 2 a 1 anche tra Montecchio Maggiore e Schio, sfida indirizzata dal sigillo di Guccione dopo le due marcature di Pegoraro e Andreetto dagli undici metri.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 13^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A