Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 12^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri dell'undicesima giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del dodicesimo turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. 3 a 0 dello Schio sul Mozzecane, colpito da Primucci e dal bis di Andreetto. Crolla anche il Valgatara, che incassa il poker del 4 a 0 dalla Virtus Cornedo, in gol con le due doppiette di Miloradovic e Cavaliere. Prosegue invece la marcia vincente del Villafranca, che espugna il campo della Belfiorese con il risultato di 1 a 3: inutile la rete di Gnesato, decide il tris siglato da Tomè, Marchetti e Cibin. Vittoria netta del Pescantina Settimo ai danni del Montorio, battuto per 4 a 1: Ceretta (doppietta), Boni e Fiumicetti i marcatori dei padroni di casa, infilati dall'unico timbro ospite targato Vesentini. Al Garda basta lo squillo di Aloisi per superare 0 a 1 il Team Santa Lucia Golosine, così come per il Montecchio Maggiore è sufficiente il sigillo di Guccione per strappare tre punti al Mestrino Rubano. Il Vigasio, infine, si impone 2 a 0 sul Cologna Veneta, andando a segno con Nizzetto e Melaca.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 12^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A