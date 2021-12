Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 11^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della decima giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione dell'undicesimo turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. La punizione di Speri regala i tre punti alla Belfiorese, vittoriosa per 1 a 0 sul Team Santa Lucia Golosine del neo tecnico Longafeld. Pari senza reti tra Mozzecane e Valgatara, mentre Montecchio e Vigasio si annullano sul 2 a 2: Pegoraro, Tomasini, Montagnani e Melaca i marcatori. Il Pescantina Settimo la spunta in rimonta sul campo del Cologna Veneta per 1 a 2: al vantaggio di Fiumicetti rispondono Paiolo e Borgatti. Alla Virtus Cornedo basta il gol di Battistella per espugnare Garda, vincendo per 0 a 1. Di misura anche il Montorio sullo Schio, che reagisce allo svantaggio firmato Andreetto concretizzando il sorpasso di 2 a 1 con Caputi e Vesentini. Il Villafranca non si ferma più, e batte con punteggio analogo il Mestrino Rubano: Tomè e Marchetti i due autori del successo blaugrana, inutile il timbro di Scapin T. ad accorciare le distanze nella ripresa.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 11^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A