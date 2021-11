Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 10^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della nona giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del decimo turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Lo Schio passa in rimonta col Garda, ribaltando lo svantaggio siglato da Aloisi con il bis di Andreetto e Gumiero. 2 a 2 tra Mestrino Rubano e Montorio, un match deciso dai marcatori Scapin T., Salata, Vesentini e Lavagnoli; pareggiano 1 a 1, invece, Pescantina Settimo e Belfiorese, con Brito a rispondere a Leoni. Il Villafranca si impone sul campo del Team Santa Lucia Golosine con il solo gol di Marchetti, che vale lo 0 a 1 definitivo. Poker del Valgatara nel 4 a 1 rifilato al Cologna Veneta, illuso dalla rete iniziale di Greghi, sopraffatto da Speri, Rambaldo e la doppietta di Filippini. Il Vigasio supera il Mozzecane 2 a 0 firmato Tomasini-Zanetti, mentre il Montecchio Maggiore si fa valere nella trasferta con la Virtus Cornedo con un netto 0 a 3: due volte Casarotto, di cui una su rigore, e Guccione regalano i tre punti alla formazione vicentina.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 10^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A