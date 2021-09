Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 1^ giornata di campionato

Il Team Santa Lucia Golosine rifila un tris al Mozzecane. Inizio show del Villafranca, mentre Brunazzi regala i tre punti alla Belfiorese. Pari in Schio-Vigasio, Pescantina-Montecchio e Mestrino Rubano-Valgatara. Il bis di Miloradovic per la Virtus Cornedo condanna il Cologna

Sono ufficialmente iniziati i campionati dei dilettanti.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date subito battaglia negli incontri organizzati per il girone A. Comincia bene la Belfiorese, che passa 1 a 0 col Garda grazie al gol partita di Brunazzi. Pareggiano 1 a 1 Schio e Vigasio, a Andreetto risponde Tomasini. Stesso risultato anche per Pescantina Settimo e Montecchio, con Boni e Talarico marcatori del match. Reti bianche invece tra Mestrino Rubano e Valgatara, a differenza di Team Santa Lucia Golosine-Mozzecane, con i padroni di casa che superano 3 a 0 gli ospiti grazie a Bellamoli, Olivieri e Nardi. In vena realizzativa anche il Villafranca, che nella sfida ricca di reti col Montorio, rifila un poker vincente con la doppietta di Tomè, accompagnata dai sigilli di Pizzini e Ratti. Cade invece il Cologna Veneta sul campo della Virtus Cornedo: per la formazione vicentina bis decisivo di Miloradovic.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A