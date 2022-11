Eccellenza, risultati e marcatori della 9^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per l'8^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 9^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. La Clivense strappa i tre punti al Garda grazie alla rete allo scadere di Polo, giunta dopo la risposta locale di D'Aquino al vantaggio di Cissè (1-2). La Belfiorese cade in trasferta con l'Academy Plateola (2-0), così come il Pescantina Settimo, superato di misura dal Camisano (1-0). Netta sconfitta esterna anche per il Castelnuovo, battuto 3 a 0 dall'Union Eurocassola. Un punto e reti bianche per Montorio e Valgatara, mentre per il Vigasio è un pareggio pirotecnico: nel 3 a 3 con il Mestrino Rubano, a segno Zanetti e Marchesini (doppietta).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 9^ giornata di Eccellenza: