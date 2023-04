Eccellenza, risultati e marcatori della 38^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 32^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo per il turno di campionato pasquale, il 38^ da calendario.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Negli anticipi di sabato, 8 aprile, la Clivense si aggiudica il big match con l'Ambrosiana, vincendo con un netto 0 a 3 grazie alle firme di Venitucci (doppietta) e Momodu. Oltre ai successi di misura per Bassano (0-1 con l'Albignasego) e Camisano (1-0 con l'Academy Plateola), il Garda viene travolto dalla cinquina del Mestrino Rubano (5-1), mentre il Castelnuovo passa in trasferta a Vigasio, imponendosi con il bis siglato da Ambrosi e Cadete, utile ad annullare il timbro di Meneghini (1-2). Passando ai posticipi di ieri, mercoledì 12 aprile, è un pareggio di botta e risposta tra Pescantina Settimo e Valgatara, che si dividono la posta in palio sul punteggio di 2 a 2: Speri e Caia i marcatori ospiti, Anselmi e Brunelli quelli dei padroni di casa. Doppio 2 a 1 in Unione La Rocca Altavilla-Union Eurocassola e Virtus Cornedo-Pozzonovo, mentre in serata la Belfiorese esce sconfitta dal confronto con lo Schio, battuta per 4 a 1.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 38^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A

Ambrosiana - Clivense S.M. 0-3* | Venitucci (C), Momodu (C), Venitucci (C)

Albignasego - Bassano 0-1* | Lukanovic (B)

Camisano - Academy Plateola 1-0* | Maistrello (C)

Mestrino Rubano - Garda 5-1* | Nalesso (MR), Olonisakin (MR), Pittarello (MR), Farias (G), Pittarello (MR), Poli (MR)

Vigasio - Castelnuovo DG 1-2* | Meneghini (V), Ambrosi (C), Cadete (C)



Pescantina Settimo - Valgatara 2-2 | Speri (V), Caia (V), Anselmi (P), Brunelli (P)

Unione La Rocca Altavilla - Union Eurocassola 2-1 | Fracaro (ULR), Bonaldo (UE), Pilan (ULR)

Virtus Cornedo - Pozzonovo 2-1 | Rom Bader (V), Fiumicetti (V), Volpini (P)

Schio - Belfiorese 4-1 | autogol Ciscato (B), Giusti (S), Calgaro (S), Xamin (S), Forte (S)

* giocata sabato 8 aprile.