Eccellenza, risultati e marcatori della 34^ giornata di campionato

Dopo i match giocati nel turno infrasettimanale, il campionato di Eccellenza veneta si è concluso con le sfide della 34^ giornata.

Le formazioni veronesi si sono date battaglia per l'ultima volta negli incontri in programma per il girone A. Ad aprire la serie è la sconfitta indolore della Clivense, che ha festeggiato la Serie D con un turno d'anticipo, battuta per 2 a 1 dal Pescantina Settimo, a segno con la doppietta di Boni (di Antenucci la rete ospite). Subendo il pareggio del Camisano al 93' (1-1), l'Unione La Rocca Altavilla è invece scivolata al quinto posto a 8 punti di distanza dal secondo, e dunque non parteciperà ai playoff. Sarà il Bassano (peraltro già virtualmente in Serie D grazie alla fusione in atto) a evitare il primo turno, avendo sorpassato grazie al netto successo sulla Belfiorese (0-3) in seconda posizione l'Ambrosiana, frenata nell'1 a 1 (Beccaro e Bokoko i due marcatori) nello scontro diretto con l'Academy Plateola. La semifinale playoff, quindi, sarà proprio Ambrosiana-Plateola. Il Castelnuovo, infine, ha perso la sfida salvezza con il Valgatara, avanti 2 a 1 grazie a Foroni e Filippini, ed è retrocesso da quartultimo, complice la regola dei punti di distacco. Ai playout se la vedranno perciò Valgatara e Pescantina.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 34^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A