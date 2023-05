Eccellenza, risultati e marcatori della 33^ giornata di campionato

Dopo la sosta forzata in attesa del verdetto della ripetizione della gara Academy Plateola-Clivense, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 33^ e penultimo turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. In copertina finisce senz'altro la Clivense, salita a 75 punti con la vittoria per 3 a 0 sullo Schio, dopo il successo nel recupero con Academy Plateola: un epilogo che porta la formazione di Allegretti a centrare con un match d'anticipo l'obiettivo fissato alla vigilia della stagione, ossia quella della promozione in Serie D. Appena sotto la sconfitta della vice-capolista Ambrosiana, superata 2 a 1 dal Pozzonovo, riapre i giochi per i playoff: al terzo posto si fa infatti sotto il Bassano, avanti 2 a 0 sul Valgatara con Cunico e Peotta. Poker esterno del Vigasio, che si impone sul campo dell'Union Eurocassola grazie a Zanetti, Marchesini, Miotto e Landini (1-4). Sorridono poi anche il Montorio, 2 a 0 sull'Unione La Rocca Altavilla, e il Pescantina Settimo, corsaro a Castelnuovo (0-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 33^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A