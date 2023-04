Eccellenza, risultati e marcatori della 32^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la la 31^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 32^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Continua botta e risposta al vertice: la Clivense supera con un tris la Belfiorese (0-3), andando a segno con Floriano e Antenucci (doppietta), ma anche l'Ambrosiana non molla di un centimetro e batte 2 a 0 il Camisano grazie al doppio colpo rifilato da Andriani e Forestan. Bottino pieno pure per il Bassano, avanti di misura sul Castelnuovo (1-0), mentre rallenta l'Academy Plateola, frenato sul pareggio dall'Albignasego (1-1). L'Union Eurocassola raggiunge il quinto posto grazie al successo sul Pescantina Settimo (0-1), seguito dal Vigasio che si impone sul Montorio (1-0) per merito del sigillo di Zanetti. Oltre alla Belfiorese, ko con la Clivense, retrocessione a un passo per Pozzonovo (sconfitto dallo Schio) e Garda (fermato dal Valgatara).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 32^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A