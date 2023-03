Eccellenza, risultati e marcatori della 29^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 28^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 28^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Grazie al calcio di rigore realizzato da Tobanelli, la Clivense si aggiudica il big match con il Bassano, facendolo scivolare al quinto posto (1-0). In zona di alta classifica, vittorie anche per tutte le altre: l'Academy Plateola supera lo Schio (2-0) e l'Ambrosiana si impone con un tris sul campo della Virtus Cornedo grazie alla doppietta di Miccichè e al sigillo finale di Bianchi (0-3). Successi anche per l'Unione La Rocca Altavilla, a segno con Ballarini e Fracaro, intervallate dalla sola rete di Zanella per il Mestrino Rubano (2-1), e l'Union Eurocassola, avanti 2 a 1 in extremis sul Valgatara del nuovo tecnico Matteoni, in rimonta dopo il vantaggio firmato da Filippini per merito del penalty di Tronco e del timbro agli sgoccioli di Lazzarotto. Negli scontri salvezza, invece, sorpasso della Belfiorese ai danni del Garda (1-2) e pareggio a reti bianche in Pozzonovo-Pescantina (0-0). Chiude la serie il poker del Vigasio al Camisano (2-4) realizzato da Boscolo Bisto, Vasta, Landini e Micchi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 29^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A