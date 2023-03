Eccellenza, risultati e marcatori della 28^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 27^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 28^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. La Clivense rimane ben salda al comando, imponendosi di misura in rimonta sul Garda (2-1), grazie alle reti di Antenucci ed Errichiello a ribaltare il vantaggio iniziale firmato Bridi. Il Bassano rimane in scia con il successo sul Pozzonovo (4-2), così come la compagine dell'Academy Plateola, corsara sul campo della Belfiorese (0-2). Il Castelnuovo guadagna tre punti d'oro nella sfida interna con l'Union Eurocassola, conquistando il massimo bottino con il solo sigillo di Cadete (1-0); discorso analogo per il Pescantina, che supera 2 a 0 il Camisano con il bis Boni-Manconi. Chiudono la serie di incontri il colpo esterno del Montorio a Valgatara (0-1) e le vittorie di Unione La Rocca Altavilla e Schio rispettivamente su Albignasego e Virtus Cornedo, entrambe sul tabellino di 1 a 0.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 28^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A