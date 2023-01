Eccellenza, risultati e marcatori della 21^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 20^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 21^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Cadute al vertice: l'Ambrosiana viene superata 1 a 2 dal Bassano, mentre la Clivense finisce ancora ko, questa volta di fronte all'Unione La Rocca Altavilla (2-0). Pareggio esterno per il Valgatara sul campo dell'Albignasego (1-1), mentre il Pescantina Settimo viene sconfitto di misura dallo Schio (1-0). Colpo in trasferta del Castelnuovo, che si impone 1 a 2 con il Mestrino Rubano, andando a segno con Biasi e Ceschi dopo il vantaggio locale firmato Olonisakin. Sorridono anche il Montorio, vittorioso 3 a 0 sul Pozzonovo (Antolini, N'Ze e Lavagnoli i marcatori) e il Vigasio, a cui basta il sigillo di Boscolo Bisto per battere la Belfiorese (1-0). Sconfitta, infine, per il Garda, ko per 2 a 0 con la Virtus Cornedo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 21^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A