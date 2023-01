Eccellenza, risultati e marcatori della 20^ giornata di campionato

Primo impegno ufficiale del 2023: dopo aver disputato gli incontri validi per la 15^ giornata prima della sosta natalizia, le squadre di Eccellenza hanno ripreso il proprio cammino in occasione del 20^ turno di campionato, il primo di ritorno.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. La Clivense inciampa in casa con la Virtus Cornedo, uscendo sconfitta per 0 a 1, e favorendo così la nuova capolista Ambrosiana, vittoriosa con risultato analogo sul campo della Belfiorese (grazie al rigore di Arvia). Prosegue la risalita del Vigasio, che supera il Valgatara con il gol partita su rigore di Marchesini (0-1). Castelnuovo battuto dall'Unione La Rocca Altavilla (1-3), mentre il Pescantina Settimo incassa un poker dall'Albignasego (2-4). Il Montorio si divide la posta con l'Union Eurocassola (2-2) con le reti di Vesentini e Antolini. Pareggio anche per il Garda, che riagguanta il Camisano con Bresaola dopo il vantaggio firmato Gusella (1-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 20^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A