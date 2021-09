Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 2^ giornata di campionato

Il Villafranca domina in trasferta il Cologna, il Vigasio di Granoche non lascia scampo al Cornedo. Cinquina del Montecchio sul Team Santa Lucia Golosine, pareggi Montorio-Belfiorese e Mozzecane-Mestrino. Il Garda batte il Pescantina Settimo, il Valgatara affossa lo Schio

Dopo aver inaugurato il campionato lo scorso weekend, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo per il secondo turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il Villafranca chiude i conti nel 3 a 0 con il Cologna già a metà primo tempo, infilando un tris fulmineo targato Marchetti (doppietta) e Cibin. Il Vigasio finalizza con Granoche e supera il Cornedo 2 a 0 grazie al bis dell'esperto attaccante. Stesso risultato anche per Garda e Pescantina Settimo: i padroni di casa vanno a segno con Franchi e Spinelli. Finisce invece 2 a 2 tra Montorio e Belfiorese. Un tabellino ottenuto dopo una rimonta concretizzata da parte degli ospiti, bravi a non mollare dopo le reti di Dalla Mura e Brizzi per i locali, riacciuffando gli avversari con Andreis e Gnesato. Pari anche tra Mozzecane e Mestrino: a Pereira risponde Nalesso. Cinquina del Montecchio, che domina il Team Santa Lucia, in gol solamente con Elia. A valanga la formazione di mister Coppola, che rifila un 5 a 1 scaturito dalla tripletta di Casarotto e dalla doppietta di Talarico. Il Valgatara, infine, batte lo Schio con un netto 3 a 0 che porta le firme di Rambaldo e Foroni, anticipate dall'autogol di Rossi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A