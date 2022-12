Eccellenza, risultati e marcatori della 19^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 13^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo nel giorno dell'Immacolata in occasione del quarto turno di campionato infrasettimanale, il 19^ da calendario.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nel big match di vertice, la Clivense batte 2 a 1 in rimonta l'Ambrosiana e vola a +4 sui rivali grazie alle reti di Polo e Errichiello, arrivate dopo il vantaggio ospite di Micciché. La Belfiorese cade in casa con lo Schio (0-3), mentre al Castelnuovo basta il sigillo di Cadete per battere il Vigasio (1-0), così come al Garda basta lo squillo di Bresaola per superare il Mestrino Rubano (1-0). Si infrange la lunga striscia positiva del Valgatara, sconfitto dal Pescantina Settimo, che si fa valere con l'unica rete siglata da Manconi (0-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 19^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A