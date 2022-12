Eccellenza, risultati e marcatori della 15^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi come per la 14^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 15^ turno di campionato, l'ultimo effettivo d'andata.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il rigore parato da Boschini a Florian mantiene le porte inviolate in Clivense-Pescantina Settimo, match che finisce dunque bloccato sullo 0 a 0. Ne approfitta l'inseguitrice Ambrosiana, che si aggiudica il big match con l'Academy Plateola grazie al sigillo di Prandini (0-1). Sono diverse, in particolare, le sfide decise da un solo gol partita: Oliboni regala il successo al Castelnuovo, trionfante sul Valgatara, mentre lo Schio ringrazia Stamenkovic per il timbro decisivo sul Garda (0-1). Esordi vincenti per Fattori sulla panchina della Belfiorese, corsara a Bassano con Gugole (0-1), e Damini alla guida del Vigasio, avanti con Vasta sul Pozzonovo (0-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 15^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A