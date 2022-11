Eccellenza, risultati e marcatori della 10^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 9^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 10^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. In uno dei tre anticipi del sabato, l'Albignasego batte di misura il Montorio (1-0), imponendosi grazie all'incornata di Cecconello, che costa la panchina al mister dei bianconeroverdi Stefano Paese, esonerato dopo cinque sconfitte stagionali. Il Valgatara riagguanta l'Union Eurocassola, passata inizialmente in vantaggio su autogol di Foroni, ripresa poi dal timbro di Caia (1-1). Altro pareggio, ma a porte inviolate, tra Ambrosiana e Virtus Cornedo (0-0), mentre alla Clivense basta il gol di Bragagnolo per imporsi sul campo del Bassano e volare in vetta solitaria (0-1). Un punto a testa tra Belfiorese e Garda, con Macedo a rispondere a Camparmò (1-1). Il Pescantina Settimo rimonta il Pozzonovo, avanti con Franchin, siglando un uno-due decisivo prima con Plamadeala e poi con Bertasi (2-1). Cade, infine, il Vigasio, superato 0 a 1 dal Camisano, in rete con Bigarella.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 10^ giornata di Eccellenza: