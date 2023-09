Eccellenza, risultati e marcatori della 1^ giornata di campionato

È ufficialmente iniziato il campionato di Eccellenza.

Nel girone A, per quanto riguarda le formazioni veronesi, vittoria dell'Ambrosiana sul Villafranca: nel 3 a 1 finale in rimonta, Chiappini, Ambrosi e Chesini ribaltano il verdetto dopo il vantaggio ospite di Meneghini. Tris anche del Mozzecane sull'Academy Plateola, a segno con Marini, Bruno e Lavarini (3-0). Successo di misura per il Vigasio, che espugna il campo dello Schio grazie alla doppietta di Fanini (1-2). Cadono per una sola lunghezza, invece, il Real Valpolicella per mano dell'Union Eurocassola (0-1), e il Montorio nella sfida esterna giocata con l'Unione La Rocca Altavilla (3-2), a cui non basta il bis siglato da Fiumicetti.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A