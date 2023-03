Eccellenza, respinto il ricorso dell'Academy Plateola: con la Clivense si rigioca l'8 marzo

È ufficiale: Academy Plateola-Clivense si rigiocherà.

La Corte sportiva di appello territoriale ha infatti respinto il ricorso del Club padovano, confermando la ripetizione del big match di Eccellenza contro la squadra del presidente Sergio Pellissier, che aveva esposto reclamo per un errore tecnico dell'arbitro nei minuti finali. Il Giudice sportivo regionale di primo grado non aveva così omologato il risultato maturato sul campo (3 a 0 per i padroni di casa) e ora, dopo una serie di botte e risposte social da parte delle due società, per la gara è stata ufficialmenta disposta una nuova disputa il prossimo 8 marzo alle ore 20.30.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Clivense sui propri canali:

«A seguito del reclamo presentato dalla società Academy Plateola avverso la decisione del Giudice Sportivo, che aveva deciso la ripetizione della partita tra le due squadre, la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Veneto, come si legge nel Comunicato Ufficiale n. 83 del 01/03/2023, nel respingere il reclamo ha confermato la decisione del Giudice Sportivo, con ciò confermando, per la seconda volta, la bontà delle argomentazioni portate da FC Clivense. La società ringrazia nuovamente per l’ausilio professionale gli avvocati Alberto Fezzi e Michele Spadini. La ripetizione della partita è stata fissata mercoledì 8 marzo alle ore 20.30».