Eccellenza, tutto riaperto per la promozione: il Villafranca si gioca la Serie D col Portogruaro

Festeggiamenti in anticipo negati al Villafranca, che dovrà lottare ancora per coronare il sogno Serie D.

In occasione della prima giornata di ritorno del triangolare di promozione d'Eccellenza, il Portogruaro ha infatti riaperto la lotta vincendo 0 a 1 sul campo del Giorgione (gol partita di D'Odorico). La squadra veneziana, dopo due sconfitte nei primi due turni, si è portata così a 3 punti in classifica, a -1 dallo stesso Giorgione e dal Villafranca, appaiate entrambe a quota 4.

I blaugrana di mister Paolo Corghi si giocheranno quindi tutto domenica, 15 maggio, allo stadio "Mecchia": con i padroni di casa del Portogruaro, sconfitti nella gara di andata, servirà un solo punto per l'aritmetica certezza del salto di categoria. Anche per la formazione locale di Mauro Conte sarà un incontro cruciale: in caso di successo si assicurerebbe l'ambito obiettivo, mentre con un pareggio dovrà poi fare il tifo per gli avversari che all'ultima sfida del girone ospiteranno il Giorgione in casa. Se, invece, il Villafranca dovesse spuntarla, veronesi e trevigiani sarebbero promossi ancora prima di disputare l'ultimo match, relegando così il Portogruaro agli spareggi nazionali.