Eccellenza, il programma dei playout di ritorno

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione calcistica 2022/23, con il campionato di Eccellenza che si appresta a emettere le ultime sentenze.

Oggi, domenica 21 maggio, si disputa infatti la decisiva partita di ritorno dei play-out. Nel girone A, il Pescantina Settimo ospiterà il Valgatara dopo l'importante vittoria dell'andata, in una gara terminata 2 a 0 in favore dei rossoblù, a segno con Manconi e Shults.

Il meccanismo rimane lo stesso: si salva la squadra che segna di più tra andata e ritorno (i gol in trasferta NON valgono "doppio"). In caso di parità di reti al termine delle due sfide, si andrà ai tempi supplementari: se dovesse mantenersi la situazione in equilibrio fino al 120', si salverebbe la meglio classificata in campionato, mentre l'altra retrocederebbe. Va precisato, infine, che il match di andata si è giocato sul campo della squadra peggio classificata.

Questi i dettagli dell'incontro in programma valido per i play-out di ritorno di Eccellenza: