Eccellenza, il programma dei playout di andata

Rimangono ancora gli ultimi verdetti da definire prima della chiusura della stagione calcistica 2022/23.

Domani, domenica 14 maggio, si giocherà la partita di andata dei play-out di Eccellenza, dopo quelle già disputate di Promozione, Prima e Seconda Categoria.

Da ricordare, innanzitutto, che nel girone A Pozzonovo, Belfiorese e Garda, le tre squadre in fondo al tabellone, sono tutte retrocesse. Per effetto della regola di distacco di punti, anche il Castelnuovo, arrivato sedicesimo, si è aggiunto alle compagini scivolate direttamente nella categoria inferiore.

In base a quanto sancito dalla classifica finale, dunque, per i play-out sarà battaglia unica tra Valgatara e Pescantina Settimo. Il meccanismo è semplice: si salva la formazione che segna di più tra andata e ritorno (i gol in trasferta NON valgono "doppio"). In caso di parità di reti al termine delle due sfide, si andrà ai tempi supplementari: se dovesse mantenersi la situazione in equilibrio fino al 120', si salverebbe la meglio classificata in campionato, mentre l'altra retrocederebbe. Va precisato, infine, che il match di andata si gioca sul campo della squadra peggio classificata.

Questi i dettagli dell'incontro in programma valido per i play-out di andata di Eccellenza, il cui ritorno è previsto domenica prossima, 21 maggio:

GIRONE A