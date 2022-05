Eccellenza, il punto tra playoff e playout: Serie D rinviata per il Villafranca, Cologna retrocesso

Ad un solo passo dal sogno Serie D, il Villafranca finisce ko e complica la strada verso il salto di categoria.

In occasione della seconda giornata di ritorno del triangolare promozione di Eccellenza, gli uomini di Paolo Corghi sono capitolati allo stadio "Mecchia", battuti da un Portogruaro in festa per aver raggiunto l'ambito traguardo. Con la vittoria sui veronesi, infatti, la squadra granata di Mauro Conte si è assicurata la futura partecipazione alla massima divisione dilettantistica nazionale. Un netto 3 a 0 che non ha lasciato scampo agli ospiti, con Favret, Costa e Franceschini marcatori dell'incontro. Ora per i blaugrana resta una sola e unica possibilità: fare risultato con il Giorgione nella decisiva sfida di mercoledì, 18 maggio. In caso di successo sarebbe obiettivo centrato, in caso di parità altra gara da disputare in campo neutro, mentre in caso di sconfitta solo spareggi nazionali.

Epilogo già scritto, invece, per il Cologna Veneta, superato dallo Schio anche nella partita interna di ritorno dei play-out e quindi retrocesso in Promozione. Dopo il pesante 4 a 0 subito nella trasferta d'andata, i ragazzi di Luca Cortellazzi non sono riusciti a ribaltare le loro sorti, incassando un 1 a 3 che ha sancito il verdetto più amaro. Vicentini a segno con la doppietta di Andreetto e Marchioro, gialloblù con Dal Lago sul finale. Pesa il rigore sbagliato da Romano, che avrebbe potuto riaprire i giochi dopo il vantaggio ospite.