Eccellenza, il punto tra playoff e playout: pari d'oro del Villafranca col Giorgione, Cologna affondato dallo Schio

Da una parte un Villafranca che ride, dall'altra un Cologna che piange.

Nel triangolare promozione, i blaugrana hanno conquistato un punto d'oro sul campo del Giorgione, dopo l'importante vittoria casalinga ottenuta col Portogruaro. Nella trasferta di Castelfranco Veneto, la squadra di mister Corghi è passata in vantaggio allo scadere di primo tempo con il calcio di rigore realizzato da Ballarini, ancora in gol, facendosi poi agguantare nella ripresa dalla rete di Antenucci. Alla fine è un 1 a 1 prezioso che fa ben sperare in vista delle gare di ritorno del girone d'èlite. Ora è solo questione di matematica: se il Portogruaro dovesse perdere nuovamente col Giorgione, sarebbe Serie D per il Villafranca.

Situazione ben diversa per i gialloblù, impegnati nella sanguinosa doppia sfida play-out con lo Schio. La gara d'andata, giocata sul campo dei vicentini, è stata disastrosa per gli uomini di Cortellazzi, che hanno incassato un poker pesante difficile da ribaltare nella partita di ritorno. Un 4 a 0 senza storia, con la doppietta di Cenetti, Primucci e Marchioro a non lasciare scampo alla squadra veronese, arrivata prima nella graduatoria di Coppa Disciplina della categoria, ma che ora avrà bisogno di un'impresa per evitare la retrocessione in Promozione.