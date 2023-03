Eccellenza, nuovo rinvio per Plateola-Clivense

Rinviato a data da destinarsi il recupero di Academy Plateola-Clivense.

Per il big match di Eccellenza, terminato 3 a 0 sul campo lo scorso gennaio, era stata disposta la ripetizione dopo il reclamo della Clivense, che ha lamentato un errore tecnico dell'arbitro nei minuti finali di gara. Inizialmente il recupero era stato fissato per il 1° marzo, ma poi rinviato di una settimana in attesa del contro-ricorso del Plateola, respinto dalla Corte d'appello sportiva territoriale, con il CRV che di conseguenza aveva scelto l'8 marzo come nuova data di recupero. Ora però l'ulteriore slittamento, vista l'intenzione del Plateola del presidente Denny Bortoli di ricorrere al Collegio di garanzia del Coni.

Tutto viene confermato dal comunicato ufficiale numero 84 del 3 marzo 2023 del Comitato Regionale Veneto, in riferimento alla gara di campionato tra Academy Plateola e Clivense:

«Attesa l'intenzione, a seguito delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale pubblicata con C.U. n. 83 dell'1/3/2023 relativa alla gara Academy Plateola 1911 – Clivense, della società Academy Plateola 1911 di adire al Collegio di Garanzia del CONI, si dispone il rinvio della gara in epigrafe (già in programma per mercoledì 8/3/2023) a data da destinarsi».