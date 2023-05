Eccellenza, la Clivense batte l'Academy Plateola: ora la Serie D è a un passo

La Clivense vince con l'Academy Plateola, avvicinandosi sempre di più alla Serie D.

È un successo davvero pesante quello degli uomini di Riccardo Allegretti, che si sono imposti 2 a 0 a Campodarsego contro i padovani di mister Gianluca Zattarin, portandosi così a sei lunghezze di vantaggio sulla principale inseguitrice Ambrosiana, unica squadra che potrebbe ancora raggiungerli in classifica a due turni dalla fine del campionato.

Passando alla cronaca, la gara - ripetuta dopo il 3 a 0 annullato dello scorso 29 gennaio per errore arbitrale - si delinea come particolarmente combattuta: dopo un primo tempo avaro di emozioni, la sfida si anima nella ripresa. A sbloccarla in favore degli ospiti è Cissè, a segno con una precisa conclusione da fuori area. Trovato il vantaggio, la formazione veronese amministra il risultato lasciando poco spazio agli attaccanti di casa, che poco prima della mezz’ora hanno però l'occasione del pari con il colpo di testa ravvicinato di Episcopo, neutralizzato da un intervento di Pavoni. In pieno recupero arriva anche il bis della compagine scaligera: il subentrato Fabris viene travolto da Caio Vinicius Pirana in uscita, e il direttore di gara concede il rigore. Sul dischetto si presenta l'ex Antenucci, giunto proprio dai padovani a dicembre, che con freddezza spiazza l'estremo difensore per il raddoppio definitivo.

Alla Clivense del presidente Sergio Pellissier basterà ora un solo punto nell'infrasettimanale di domani, mercoledì 3 maggio, per festeggiare la promozione in Serie D con un turno d'anticipo. Per la 33^ e penultima giornata di campionato la formazione veronese ospiterà alle ore 16.30 al "Borgo della Vittoria" di San Martino Buon Albergo lo Schio di mister Stefano Pozza.