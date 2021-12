DIRETTA Venezia - Hellas Verona 3-2 | Caprari accorcia ancora dal dischetto! Lagunari in dieci

Squadra in casa

Squadra in casa Venezia

Allo stadio 'Penzo' si gioca il derby veneto Venezia-Hellas Verona, match valido per la 16^ giornata della Serie A 2021/22.

Il tabellino LIVE

VENEZIA - HELLAS VERONA 3-2

Reti: 12' pt Ceccaroni, 19' pt Crnigoj, 28' pt Henry, 7' st Henry (aut.), 15' st Caprari (rig.)

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Ritmi subito alti in avvio, con frequenti contatti fisici tra i giocatori delle due squadre.

2'. Corpo a corpo in corsa tra Henry e Casale, libera Montipò. Tutto regolare.

3'. Romero dice di no al destro di Lazovic, servito da Ilic in profondità. Prima azione pericolosa dell'Hellas.

5'. Chiamato di nuovo in causa Romero, stavolta da Ceccherini, ma sempre dalla corsia di sinistra.

6'. Cambio forzato per il Venezia: problema muscolare per Okereke, che abbandona il campo.

7'. Dentro Johnsen per l'infortunato Okereke.

8'. Subito sprint del subentrato Johnsen, che si presenta in area di rigore gialloblù. La difesa riesce a bloccare in tempo.

10'. Caprari cerca il filtrante di Simeone, chiuso in qualche modo da Ceccaroni.

12'. Vantaggio Venezia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Aramu crossa in mezzo per Johnsen, che fa una sponda precisa di testa per Ceccaroni. Il difensore infila facilmente col sinistro da pochi passi dalla linea di porta.

19'. Raddoppio arancioneroverde. Contropiede letale della formazione di Zanetti, che riparte rapidamente con Johnsen. L'ala supera Casale in velocità, pescando al centro Crnogoj, che batte Montipò con un destro ben indirizzato.

24'. Prova la reazione il Verona, che si affaccia in avanti con Tameze. Il cross verso Simeone viene intercettato da Romero.

26'. Ancora pericoloso il Venezia. Aramu cerca la testa di Henry, che incorna senza però trovare lo specchio.

28'. Tris dei lagunari. Pasticcio tra Dawidowicz e Montipò, che non si intendono su rinvio di Romero. Ne approfitta Henry, che ci mette il piede e, in un secondo momento dopo l'iniziale respinta del portiere, ribadisce in rete senza problemi.

30'. Sostituzione per Tudor: Magnani preleva Casale.

36'. Vicino all'eurogol Henry, che da fuori sfiora l'incrocio dei pali. Una sola formazione in campo al Penzo.

39'. Super parata di Romero, che sventa una punizione velenosa ben calciata da parte di Veloso.

45'. Cartellino giallo per Magnani, che in scivolata atterra Molinaro.

46'. Schema su calcio di punizione: Aramu libera il sinistro, ma la traiettoria si spegne alta. Su quest'ultimo tiro si chiude un primo tempo da incubo per l'Hellas: Venezia avanti 3 a 0.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due compagini.

49'. Crngoj scambia con Henry e tenta la conclusione da fuori. Controlla Montipò.

50'. Nonostante i tre gol messi a segno, spinge ancora il Venezia. Ceccherini salva tutto su un rasoterra insidioso partito dalla destra.

51'. Altro intervento provvidenziale di Romero, che allunga in corner sul destro di Caprari.

52'. Accorcia il Verona. Sul corner di Veloso, Faraoni spizza di testa. Henry devia involontariamente verso la porta di Romero, beffandolo con un autogol. Gara riaperta al Penzo.

57'. Tudor aumenta il peso offensivo: dentro Lasagna, fuori Veloso.

60'. Cross pericoloso dalla sinistra da parte di Caprari. Lasagna raccoglie il pallone ma, in girata di sinistro, non riesce ad inquadrare la porta.

62. Azione confusionaria e calcio di rigore per il Verona. Ceccaroni intercetta con la mano il colpo di testa indirizzato in rete da Faraoni, giunto dopo il passaggio a palombella di Lazovic. Espulso il difensore del Venezia, che si fa anche male andando a sbattere sul palo.

65'. Ancora Hellas! Caprari trasforma il penalty dal dischetto.

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Okereke (dal 7' pt Johnsen)

A disposizione: Lezzerini, Tessmann, Forte, Heymans, Bjarkason, Ebuehi, Busio, Schnegg, Svoboda, Peretz, Haps

Allenatore: Paolo Zanetti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale (dal 30' pt Magnani), Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Rüegg, Bessa, Sutalo, Ragusa

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Alessandro Prontera (Sez. AIA di Bologna)

Assistenti: Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2)

NOTE. Ammonito: Magnani.