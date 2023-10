DIRETTA: Torino - Hellas Verona 0-0 | I gialloblu sfidano l'ex mentore Juric

Per affrontare l'ex guida degli scaligeri, Baroni sceglie di affidarsi al neo arrivato Cruz in attacco, mentre Lazovic torna sulla fascia di competenza. Dall'altra parte, Seck fa coppia in avanti con Zapata, sostenuti da Radonjic