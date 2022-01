DIRETTA Spezia - Hellas Verona 0-0 | Primo tempo senza reti al 'Picco'

Squadra in casa

Squadra in casa Spezia

Allo stadio 'Picco' si gioca Spezia-Hellas Verona, match valido per la 20^ giornata della Serie A 2021/22.

Il Club scaligero ha comunicato che i calciatori attualmente positivi al COVID-19 sono Lorenzo Montipò, Alessandro Berardi, Giangiacomo Magnani, Mert Çetin, Diego Coppola, Marco Davide Faraoni, Gianluca Frabotta, Matteo Cancellieri, Daniel Bessa e Antonino Ragusa, tutti regolarmente vaccinati e in isolamento domiciliare, al pari di tre componenti dello staff, risultati anch'essi positivi. Tra i gialloblù indisponibili figura anche l'infortunato Pawel Dawidowicz.

Il tabellino LIVE

SPEZIA - HELLAS VERONA 0-0

Reti: -

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Nonostante i dieci giocatori positivi, l'Hellas si schiera al 'Picco' con la maggior parte dei titolari.

3'. Veloso crossa verso il centro da corner, Simeone gira di testa a lato.

4'. Anche lo Spezia prova a rendersi pericoloso da calcio d'angolo: Erlic incorna nel cuore dell'area senza però riuscire ad inquadrare lo specchio.

9'. Simeone ci riprova di testa, pallone alto sopra la traversa.

11'. Bel filtrante di Lazovic per il Cholito, che sfiora il gol con un sinistro in diagonale. Gioco successivamente fermato per posizione di fuorigioco.

14'. Lazovic si libera in drilbbling infilandosi in area dalla sinistra, ma il suo cross col mancino è debole e preda facile di Provedel.

15'. Lasagna si libera in velocità, calciando forte verso la porta. Conclusione larga.

18'. Sugli sviluppi della punizione di Veloso, la palla arriva a Ceccherini, che al volo dal dischetto del rigore spedisce in Curva.

23'. Reca si inserisce in area di rigore, scappando via alla retroguardia ospite. Pandur è attento nel respingere il tentativo dell'esterno.

25'. Maggiore riesce a sfondare in area gialloblù, libera Günter.

29'. Ammonito Veloso per un intervento rude su Maggiore.

33'. Traversa di Lazovic. L'esterno serbo controlla a rientrare un passaggio di Ceccherini e, murato in un primo momento, trova il legno con un sinistro potente.

37'. Ancora pericoloso Lazovic che, dopo un bello scambio con Lasagna, lascia partire un destro parato senza difficoltà da Provedel.

41'. Amian tenta il tiro da fuori area, Pandur accompagna la traiettoria a lato del palo.

42'. Caprari si mette in proprio, ma il suo rasoterra viene smozato verso l'estremo difensore ligure.

45'. Cartellino giallo anche per Casale, punito per aver atterrato Reca. Sulla conseguente punizione, Erlic gira di testa alto sopra la traversa.

46'. Fine primo tempo: 0-0 al 'Picco' tra Spezia e Verona.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due formazioni.

47'. Ingresso in area di Agudelo dalla destra, libera Ceccherini.

49'. Mischia confusa in area gialloblù, spazza via Ilic.

50'. Bella azione per gli uomini di Tudor sull'asse Simeone-Lasagna-Lazovic. Si rifugia in corner la difesa ligure.

51'. Prima sostituzione per lo Spezia: esce Strelec, entra l'ex di partita Verde.

53'. Imbucata di Lazovic per Lasagna, che viene chiuso all'ultimo dall'uscita provvidenziale di Provedel.

Le formazioni ufficiali

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Strelec

A disposizione: Zoet, Zovkov, Bourabia, Sala, Verde, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Bertola

Allenatore: Thiago Motta

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Pandur; Tameze, Günter, Ceccherini; Casale, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

A disposizione: Kivila, Toniolo, Barak, Kalinic, Rüegg, Pierobon, Depaoli, Sutalo, Terracciano

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Paganessi (Sez. AIA di Bergamo), Pagnotta (Sez. AIA di Nocera Inferiore)

NOTE.