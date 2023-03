DIRETTA Spezia - Hellas Verona 0-0 | Primo tempo senza reti al Picco

Allo stadio 'Picco' si gioca Spezia-Hellas Verona, match valido per la 25^ giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

SPEZIA-HELLAS VERONA 0-0

Reti: -

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Subito in avanti l'Hellas, che guadagna immediatamente un calcio d'angolo.

4'. Su cross dalla sinistra Perilli non trattiene bene la sfera, ma riesce comunque a controllare in due tempi.

5'. Depaoli chiude con attenzione su Verde, concedendo corner. Nel frattempo resta a terra Ngonge, dolorante alla caviglia dopo un intervento ruvido da parte di Ekdal.

8'. Sembra non farcela Ngonge, uscito zoppicante a bordocampo sostenuto dallo staff medico.

9'. Perilli mette il pallone fuori per permettere il cambio a Zaffaroni: dentro Kallon sulla trequarti.

11'. Lo stesso Kallon prova il primo guizzo a sorpresa: il suo mancino a giro dalla distanza esce di poco a lato.

13'. Occasione Verona: Depaoli recupera palla su Verde, scappando via e premiando la sovrapposizione di Lazovic, che strozza però troppo la conclusione sul primo palo.

14'. Ancora uno squillo per i gialloblù: questa volta è Gaich a tentare un diagonale che si spegne fuori non di molto.

15'. Risponde lo Spezia con Verde, il cui sinistro a incrociare finisce sul fondo.

17'. Nikolau ribatte un cross rasoterra di Lazovic, sventando con prontezza un traversone pericoloso.

18'. Altro spunto di Lazovic che, rientrato sul destro da posizione defilata, strozza di nuovo il tiro.

20'. Kallon, di testa, non riesce a dare la giusta forza per impensierire Dragowski.

25'. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Coppola fa sponda di testa sull'invito morbido di Depaoli, ma non c'è nessun compagno presente al centro dell'area piccola per colpire.

26'. Ancora su corner, Faraoni viene disturbato e incorna senza precisione: palla alta sopra la traversa.

34'. Altra combinazione Depaoli-Lazovic sulla sinistra: il serbo, liberato in profondità, crossa con il mancino trovando la deviazione in calcio d'angolo.

35'. La carambola scaturita da corner per il tocco ad allontanare di Dragowski arriva sulla testa di Gaich, che indirizza a lato da buona posizione. Altra opportunità interessante per gli scaligeri, che stanno spingendo molto.

37'. L'azione insistita dai liguri viene conclusa da Bourabia, che dal limite dell'area spara dritto in curva.

39'. Nzola, tutto solo sul secondo palo, fallisce clamorosamente lo stop su traversone di Agudelo, con il pallone che scivola via.

42'. Reca, liberato sulla sinistra da Agudelo, calcia forte verso la porta: la traiettoria finisce sull'esterno della rete dopo il tocco di Perilli.

43'. Gyasi lotta in area con Faraoni e Depaoli, ma scivola al momento della conclusione. Nulla di fatto.

45'. Capovolgimento di fronte dei gialloblù: Kallon fugge via in progressione, presentandosi in area. Il suo passaggio teso per Lazovic, ttutavia, viene chiuso sul più bello da Ampadu.

47'. Metà iniziale senza reti al Picco: è 0 a 0 al termine del primo tempo.

SECONDO TEMPO - Il primo pallone è dello Spezia.

50'. Lunga manovra offensiva dei bianconeri, con i gialloblù intenti a contenere la prolungata iniziativa d'attacco degli avversari.

51'. Reca si mette in proprio sulla sinistra, Magnani spazza in rimessa laterale. Forcing iniziale dei padroni di casa in questi primi minuti di ripresa.

53'. Problema fisico per Duda, assistito dallo staff medico.

55'. Kallon smorza in scivolata la conclusione di Reca, con Perilli che blocca centralmente senza problemi.

57'. Dopo Ngonge non ce la fa nemmeno Duda, che chiede di essere sostituito: entra al suo posto Abildgaard. Secondo cambio obbligato per gli scaligeri.

58'. Amian si immola sul cross di Faraoni, deviando con il corpo in calcio d'angolo.

59'. Reca pennella bene verso il cuore dell'area, ma la girata di testa di Gyasi si spegne sul fondo.

62'. Una brutta palla persa dallo Spezia innesca Abildgaard, intelligente nel servire Kallon sulla destra. Il trequartista conclude troppo debolmente, sciupando un'altra buona opportunità.

64'. Primo cambio per Semplici: dentro Zurkowski per Verde.

65'. Amian calcia al volo dal limite, Gyasi prova la deviazione di tacco: palla fuori e rinvio per Perilli.

68'. Grandissima occasione per Kallon, che su imbucata di Lazovic brucia i difensori ma, di fronte a Dragowski, si fa ipnotizzare.

69'. Lo stesso Kallon, dopo uno stop di petto, spedisce in curva con il destro su cross di Lazovic.

73'. Agudelo filtra per Amian, che con il destro non trova lo specchio della porta.

74'. Palo dello Spezia: Nzola incorna di testa all'improvviso, con la sfera che sbatte sul legno.

75'. Doppia sostituzione per i bianconeri: Kovalenko e Shomurodov fanno il loro ingresso in campo al posto di Bourabia e Agudelo.

76'. Il tiro dell'appena entrato Kovalenko finisce alto sopra la traversa.

78'. Zaffaroni replica con un triplo cambio, rivoluzionando soprattutto l'attacco: Verdi, Lasagna e Terracciano i tre scelti al posto di Lazovic, Gaich e Faraoni.

81'. Brivido per l'Hellas, con Gyasi contenuto regolarmente nell'area piccola da Hien e arginato in uscita da Perilli.

82'. Cartellino rosso estratto da Doveri per un componente della panchina dei liguri.

Le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolau, Reca; Bourabia (dal 75' Kovalenko), Ekdal, Agudelo (dal 75' Shomurodov); Verde (dal 64' Zurkowski), Nzola, Gyasi

A disposizione: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Esposito, Caldara, Maldini, Wisniewski, Cipot

Allenatore: Leonardo Semplici

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Perilli; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni (dal 78' Terracciano), Duda (dal 57' Abildgaard), Tameze, Depaoli; Ngonge (dal 9' Kallon), Lazovic (dal 77' Verdi); Gaich (dal 77' Lasagna)

A disposizione: Berardi, Zeefuik, Doig, Braaf, Dawidowicz, Cabal

Allenatore: Marzo Zaffaroni

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Alessandro Giallatini (Sez. AIA di Roma 2), Fabiano Preti (Sez. AIA di Mantova)