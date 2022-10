DIRETTA Sassuolo - Hellas Verona 1-1 | Laurientè pareggia i conti per i neroverdi

Squadra in casa

Al 'Mapei Stadium' si gioca Sassuolo-Hellas Verona, 11a giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

SASSUOLO-HELLAS VERONA 1-1

Reti: 2' Ceccherini, 32' Laurienté

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Possesso palla dei gialloblù in avvio.

2'. Immediato vantaggio Hellas! Il tiro-cross dalla sinistra di Ceccherini, all'apparenza innocuo, si trasforma in una traiettoria letale: Henry buca la deviazione e mette fuori causa Consigli, con il pallone che si infila dritto nell'angolino opposto.

3'. Subito vicino al raddoppio il Verona: Tameze recupera palla e innesca Henry, che in diagonale non trova per un soffio il tap-in sottoporta di Piccoli.

7'. Il Sassuolo prova a reagire con uno spunto di Laurienté, ma regge bene la difesa scaligera.

13'. Ceccherini salva tutto: provvidenziale l'intervento in scivolata in area a chiudere Laurienté, servito tutto solo di fronte a Montipò.

16'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Tameze ci prova al volo dalla lunga distanza: conclusione ampiamente a lato.

17'. Altra giocata di Laurienté, il più attivo tra i padroni di casa, ma c'è Faraoni a murare il suo tentativo.

27'. Ammonizione per Ceccherini, entrato in ritardo su Frattesi.

30'. Problema fisico per Piccoli, costretto a uscire: al suo posto dentro Kallon.

32'. Pareggio Sassuolo. Laurienté salta secco Hien e, dopo essere rietrato sul piede destro, apre un piattone preciso verso il palo lontano.

35'. Thorstvedt tenta di sorprendere Montipò da posizione defilata: blocca senza problemi il portiere scaligero.

40'. Gol annullato a Veloso, che aveva disegnato il piazzato vincente dal limite dell'area: Kallon, l'autore dell'assist in orizzontale, era in posizione di fuorigioco sull'iniziale filtrante di Faraoni.

42'. Lo stesso Kallon scambia con Faraoni, sfruttando la sua sovrapposizione: il cross del laterale, tuttavia, risulta troppo alto per tutti.

48'. Finisce il primo tempo: situazione di parità al Mapei Stadium.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Erlic, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Rogerio, De Souza, Harroui, Alvarez, Ceide, Antiste, Traore, Maxime Lopez, Tressoldi

Allenatore: Alessio Dionisi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Piccoli (dal 30' Kallon), Verdi; Henry

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Lasagna, Hongla, Djuric, Magnani, Terracciano, Dawidowicz, Praszelik, Cabal, Sulemana

Allenatore: Salvatore Bocchetti



Arbitro: Alberto Santoro (Sez. AIA di Messina)

Assistenti: Christian Rossi (Sez. AIA di La Spezia), Mattia Politi (Sez. AIA di Lecce)

NOTE. Ammonito: Ceccherini.