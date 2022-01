Sassuolo - Hellas Verona 2-4 | Apre Caprari, poi è tripletta di Barak: i gialloblù tornano a sorridere

L'Hellas ritrova il sorriso dopo l'amaro epilogo con la Salernitana, e soprattutto ritrova il miglior Antonin Barak.

Un match, quello giocato alle 12.30 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, aperto in mattinata con due novità importanti sul fronte scaligero: la negativizzazione di tutti i giocatori della rosa precedentemente colpiti dal Covid e la cessione di Magnani in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria. L'incontro si accende sin da subito con le avanzate gialloblù, che attaccano con insistenza già dai primi minuti. Al 17' il gol in spizzata di Günter viene annullato per fuorigioco del difensore, ma è il preludio al vantaggio confermato del Verona, arrivato al 38'. Barak si infila in area e, dopo un rimpallo, libera Caprari sulla zona sinistra dell'area. Da lì il trequartista romano non sbaglia il colpo col sinistro, infilando un diagonale preciso. Verso la fine della prima frazione di gara, poi, inizia lo show di Barak, che sigla la sua prima rete in maniera del tutto fortunosa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il rinvio di Maxime Lopez sbatte sullo stinco del numero 7, che involontariamente piazza il pallone in rete. Nella ripresa sale la pressione offensiva dei neroverdi, che dopo nemmeno dieci minuti riaprono i giochi con la mezza rovesciata al volo ben indirizzata da Scamacca. Un tocco di mano di Chiriches, tuttavia, mette i bastoni tra le ruote alla squadra di Dionisi, che incappa in un rigore assegnato a sfavore. Dal dischetto, nonostante l'intervento di Consigli, Barak non sbaglia e finalizza la sua doppietta. L'incornata di Defrel da corner, al 67', accorcia nuovamente le distanze, innescando un assedio dei padroni di casa, che non trovano però la via del pareggio. Allo scadere, su un invito al bacio di Kalinic, Barak scavalca Consigli in pallonetto e lo beffa in uscita, mettendo la partita definitivamente in ghiaccio e togliendosi la soddisfazione di una tripletta personale.

Il tabellino

SASSUOLO - HELLAS VERONA 2-4

Marcatori: 38' pt Caprari, 44' pt, 12' st (rig) e 49' st Barak, 9' st Scamacca, 22' st Defrel

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (dal 36' st Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (dal 36' st Harroui), Maxime Lopez; Muldur (dal 18' st Defrel), Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca

A disposizione: Satalino, Pegolo, Mata, Aucelli, Tressoldi, Abubakar, Paz, Pieragnolo

Allenatore: Alessio Dionisi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (dal 36' st Coppola), Günter, Casale; Depaoli (dal 23' st Faraoni), Tameze (dal 35' st Bessa), Veloso, Lazovic; Barak, Caprari (dal 41' st Kalinic); Simeone (dal 23' st Lasagna)

A disposizione: Pandur, Berardi, Cancellieri, Rüegg, Sutalo, Ragusa

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Alessandro Prontera (Sez. AIA di Bologna)

Assistenti: Bresmes (Sez. AIA di Bergamo), Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1)

NOTE. Ammoniti: Kyriakopoulos, Depaoli, Ceccherini, Ferrari, Montipò, Kalinic.

La cronaca

PRIMO TEMPO - Subito grande intensità in mezzo al campo.

2'. Veloso filtra bene il pallone per Simeone, partito però in posizione di fuorigioco.

3'. Altra imbucata, questa volta di Caprari per Lazovic. L'esterno serbo arriva di corsa sul fondo e mette al centro, Consigli intercetta.

4'. Barak recupera palla, rientra sul sinistro e calcia. Traiettoria larga.

5'. Ancora pericoloso Barak, involato sulla destra. Il trequartista ceco crossa al centro col suo piede debole, si salva la difesa neroverde.

6'. Rischio per Montipò, uscito fuori dall'area per contrastare in duello aereo Scamacca. Sul capovolgimento di fronte Simeone, innescato da Caprari, salta Consigli ma si allarga troppo e non trova la porta.

8'. Azione confusionaria in area del Sassuolo, terminata con Ceccherini che non riesce a infilare la zampata vincente.

12'. Altra azione caotica nell'area neroverde: tra tante gambe ingarbugliate, Barak e Tameze vengono murati. Simeone viene anticipato all'ultimo e commette fallo.

14'. Lazovic si mette in proprio, tentando una conclusione di potenza: tiro ampiamente fuori misura.

15'. Forte tiro-cross di Caprari dalla zona di sinistra. Consigli è attento a respingere in corner.

17'. Il gol del Verona, passato in vantaggio con la spizzata di Günter sugli sviluppi di calcio d'angolo, viene annullato per offside dopo un consulto col VAR da parte dell'arbitro Prontera.

20'. Kyriakopoulos tenta, senza successo, il mancino da posizione defilata.

25'. Frattesi scivola sul più bello dopo aver scartato Montipò. La palla arriva a Raspadori, che cade in area senza nessun contatto significativo. Si salva con brivido la retroguardia gialloblù.

29'. Barak calcia dalla distanza, ma il suo mancino è strozzato e la palla si spegne a lato. Attacca ancora l'Hellas.

30'. Raspadori vede Montipò fuori dai pali e lascia partire un destro preciso di prima intenzione dalla trequarti di campo. Il portiere scaligero rientra in tempo e smanaccia sopra la traversa.

31'. Ferrari, su cross di Maxime Lopez, incorna alto di pochissimo dal cuore dell'area. Altra buona chance per i neroverdi.

37'. Hellas in vantaggio! Barak libera Caprari sulla zona sinistra dell'area, con il trequartista romano chirurgico nel diagonale a battere Consigli. Gol convalidato dopo il check col VAR.

41'. Günter ribatte una punizione ben indirizzata. Sugli sviluppi dell'azione, il tiro di Kyriakopoulos viene deviato in corner.

44'. Raddoppio gialloblù! Da cross su calcio d'angolo, Maxime Lopez cerca di rinviare ma la palla sbatte sullo stinco di Barak, che involontariamente piazza il pallone in rete.

46'. Ancora in avanti la formazione di Tudor. Caprari cerca Simeone al centro dell'area, intercetta e si rifugia in corner la difesa neroverde.

47'. Casale incorna su cross da calcio d'angolo, palla deviata non ravvisata dal direttore di gara. Successivamente Simeone realizza un'efficace sponda per il destro di Tameze, ma la conclusione è troppo centrale e Consigli blocca.

48'. Fine primo tempo: Verona avanti due volte al Mapei Stadium.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due squadre.

48'. Girata larga di Frattesi, che di testa non inquadra lo specchio.

50'. Bella manovra del Verona dopo una palla recuperata. Un velo di Tameze favorisce Lazovic, il cui rasoterra viene scaraventato in corner.

51'. Potente passaggio di Veloso, che attraversa tutta l'area di rigore. Nessun compagno è puntuale nel tap-in. Tameze arriva sul fondo, ma anche il suo cross viene deviato in corner.

52'. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, acrobazia di Simeone in rovesciata, con Günter che appoggia di testa per Barak. Il trequartista ceco non concretizza di poco il tris e la doppietta personale: la palla finisce fuori di pochi centimetri.

54'. Rete del Sassuolo. Scamacca si coordina bene e segna al volo in mezza rovesciata su invito di Kyriakopoulos.

56'. Reagisce subito la squadra gialloblù: dopo la review del VAR, Prontera assegna calcio di rigore per un tocco di mano di Chiriches.

57'. Tris del Verona! Barak non sbaglia dal dischetto, nonostante l'intervento di Consigli.

59'. Ammonito Kyriakopoulos per una trattenuta su Lazovic.

60'. Cartellino giallo anche per Depaoli, punito per aver disturbato Consigli.

61'. Ci prova da fuori Kyriakopoulos, Montipò sventa in tuffo.

62'. Il destro di Scamacca sfiora il palo alla sinistra di Montipò: l'attaccante neroverde davvero vicino alla sua seconda rete.

63'. Prima sostituzione per Dionisi: fuori Muldur, dentro Defrel.

64'. Ceccherini ammonito per una trattenuta prolungata su Raspadori. Problema fisico per il difensore, che chiede il cambio.

66'. Insistono i neroverdi, spazza via la difesa scaligera.

67'. Accorcia di nuovo il Sassuolo. Su cross da calcio d'angolo, Defrel incorna di testa in modo vincente.

68'. Doppia sostituzione per Tudor: entrano Faraoni e Lasagna per Depaoli e Simeone.

71'. Lasagna, su passaggio di Lazovic, spara addosso a Consigli. Tutto fermo per fuorigioco dell'attaccante ex Udinese.

75'. Lazovic filtra con l'esterno per Lasagna, che viene anticipato di un soffio da Consigli al limite dell'area.

78'. Faraoni, di prepotenza, dribbla in area e tenta il destro potente sul primo palo. Consigli c'è.

80'. Bella sponda di Tameze per Caprari, che colpisce male e lascia partire una conclusione sbilenca. Altri due cambi per i gialloblù: Coppola e Bessa prelevano Ceccherini e Tameze, entrambi acciaccati.

81'. Anche Dionisi inserisce forze fresche: entrano Ayhan e Harrui per Frattesi e Chiriches.

84'. Ammonito Ferrari per proteste.

86'. Ultima sostizione per Tudor: fuori Caprari, dentro Kalinic. Kyriakopoulos, servito con un passaggio in orizzontale da calcio di punizione, tira alto sopra la traversa.

89'. Assedio del Sassuolo, con Rogerio che non trova lo specchio da fuori area: sinistro largo di poco alla sinistra di Montipò. Ammonito l'estremo difensore gialloblù per perdita di tempo sul seguente rinvio.

90'. Lazovic, da buona posizione, lascia partire un destro che finisce fuori. Occasione importante per gli scaligeri.

91'. Cartellino giallo per Kalinic per una trattenuta su Defrel.

92'. Bessa perde un pallone sanguinoso, ma per sua fortuna il sinistro di Ferrari è debole e preda facile di Montipò.

93'. Faraoni sventaglia per Lazovic, che appoggia a sua volta per Kalinic. Murato l'attaccante, ma il gioco è fermo per fuorigioco dell'esterno serbo.

94'. Poker scaligero! Invenzione di Kalinic, che in girata libera Barak con un assist al bacio. Il trequartista ceco, con un pallonetto morbido, beffa Consigli in uscita. Tripletta personale e gara chiusa.

95'. Finisce qui: Sassuolo 2 Hellas Verona 4.