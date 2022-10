DIRETTA Salernitana - Hellas Verona 1-0 | Vantaggio granata con Piatek

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

Allo stadio 'Arechi' si gioca Salernitana-Hellas Verona, match valido per la 9^ giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

SALERNITANA-HELLAS VERONA 1-0

Reti: 18' pt Piatek

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Avvio caratterizzato da tanta fisicità e da una fase iniziale di studio da parte delle due formazioni.

6'. Problema muscolare alla coscia per Maggiore, sdraiato a terra dolorante.

9'. Subito cambio obbligato per i granata: non ce la fa a proseguire Maggiore, entra al suo posto Vilhena.

12'. Prima occasione della gara: Verdi filtra per Depaoli, scattato in avanti, il cui tiro va a sbattere su Sepe, attento nell'uscita bassa a valanga.

18'. Vantaggio Salernitana. Piatek fa sponda di testa per Bonazzoli, che gli restituisce palla in profondità: l'attaccante polacco scappa via alla difesa e trafigge Montipò da distanza ravvicinata.

22'. Ammonito lo stesso Piatek per una scivolata in ritardo su Verdi.

23'. Subito un altro cartellino giallo, questa volta all'indirizzo di Hien, punito per aver fermato irregolarmente un contropiede avversario.

31'. Coulibaly ci prova da fuori, Montipò si distende e blocca senza problemi.

33'. Tentativo dalla distanza anche da parte di Radovanovic: conclusione totalmente fuori misura.

35'. Chance per l'Hellas: su cross da calcio d'angolo, il colpo di testa di Günter si stampa sulla traversa.

36'. Azione molto confusa: la squadra di Nicola sciupa una ripartenza, con il Verona che sul capovolgimento di fronte cerca di rendersi pericoloso con Verdi e Henry. Il tutto, comunque, si conclude con un nulla di fatto.

44'. Radovanovic va ancora al tiro, ma il risultato è lo stesso della volta precedente: potenza senza precisione. Traiettoria in curva.

46'. Al termine di una manovra collettiva, Piatek spara alto da zona defilata.

47'. Ammonito Depaoli per proteste dopo la mancata assegnazione di un corner.

48'. Fine primo tempo: Salernitana avanti 1 a 0 all'intervallo.

SECONDO TEMPO - Cioffi cambia il suo centravanti: l'ex Djuric fa il suo ingresso al posto di Henry.

48'. Sul corner calciato da Verdi, Sepe è attento nell'anticipare Ceccherini con una respinta con i pugni.

51'. Il destro dalla distanza di Veloso è debole e diventa presa facile dello stesso Sepe.

52'. Sull'incornata di Piatek, Montipò blocca centralmente in presa bassa.

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Maggiore (dal 9' Vilhena), Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Sambia, Botheim, Valencia, Kastanos, Capezzi, Dia, Motoc, Iervolino, Lovato

Allenatore: Davide Nicola

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry (dal 46' Djuric)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Faraoni, Hongla, Piccoli, Terracciano, Kallon, Cabal, Cortinovis, Sulemana

Allenatore: Gabriele Cioffi

Arbitro: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)

Assistenti: Gianluca Sechi (Sez. AIA di Sassari), Gaetano Massara (Sez. AIA di Reggio Calabria)

NOTE. Ammoniti: Piatek, Hien, Depaoli