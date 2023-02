DIRETTA Roma - Hellas Verona 1-0 | Solbakken sblocca la gara agli sgoccioli del primo tempo

Squadra in casa

Squadra in casa Roma

Allo stadio 'Olimpico' di Roma si gioca Roma-Hellas Verona, match valido per la 23^ giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

ROMA-HELLAS VERONA 1-0

Reti: 45' Solbakken

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Il primo possesso è della Roma.

2'. Filtrante leggermente lungo di El Shaarawy per Solbakken, che non riesce a controllare. Rimessa dal fondo per i gialloblù.

5'. Ngonge tenta di liberarsi dalla fitta marcatura giallorossa, ma viene arginato bene all'interno dell'area di rigore.

9'. Duda aggancia Abraham proprio al di fuori dell'area. L'arbitro Sozza assegna un pericoloso calcio di punizione a pochi centimetri dalla linea.

11'. La battuta di Solbakken sbatte sulla barriera e viene deviata in corner.

12'. Mischia confusa sugli sviluppi di calcio d'angolo, al termine della quale rimangono doloranti diversi giocatori.

13'. Abraham sembra aver avuto la peggio e resta a terra per un colpo al volto.

15'. Sostituzione obbligata per Mourinho: esce proprio Abraham, con una benda sull'occhio, ed entra al suo posto Belotti.

18'. Da calcio piazzato, Duda innesca Lazovic con un lancio improvviso: il serbo si coordina al volo, ma Rui Patricio blocca senza troppi affanni.

22'. El Shaarawy parte veloce in contropiede, andando a concludere lui stesso dopo un rimpallo favorevole: Montipò controlla in sicurezza.

23'. Tameze avanza centralmente e, giunto al limite dell'area, ci prova con un destro potente: traiettoria alta sopra la traversa.

27'. Spinazzola scappa via sulla corsia di sinistra, crossando verso il centro: su sponda di Solbakken, Montipò intercetta in presa alta.

28'. Ammonito Hien per un'entrata in scivolata nettamente in ritardo su Belotti.

31'. Gaich non fa amicizia con Mancini, rinnovando per l'ennesima volta il duello fisico ingaggiato nella prima mezz'ora di gioco.

33'. Cartellino giallo per Mourinho, sanzionato per proteste.

37'. Insidioso destro deviato di Spinazzola, Montipò è attento e smanaccia via in tuffo.

38'. Entrata decisa di Smalling su Ngonge: ammonito anche lui.

41'. Se da una parte Mancini si arrangia come può su Gaich, dall'altra fa lo stesso Hien su Belotti, contenendolo in modo ruvido ma efficace.

43'. Fallo tattico su El Shaarawy speso da Ngonge, che rimedia un cartellino giallo inevitabile.

44'. Solbakken scucchiaia per El Shaarawy, con Magnani attento a favorire l'uscita in anticipo di Montipò, che poi subisce fallo.

45'. Roma in vantaggio. Il tacco di Spinazzola favorisce l'inserimento in profondità di Solbakken, che in allungo incrocia con un sinistro in diagonale e batte un incolpevole Montipò.

48'. Altra rapida ripartenza di El Shaarawy che, dopo aver fatto tutto da solo palla al piede, calcia dal limite: Montipò si distende e trattiene.

52'. Termina qui il primo tempo: giallorossi avanti di un gol all'intervallo.

SECONDO TEMPO - Sostituzione per Zaffaroni: in difesa dentro Coppola per l'ammonito Hien.

55'. In avvio di ripresa la Roma fa girare il pallone, mentre il Verona non riesce a ripartire con sufficiente pericolosità.

57'. Su spunto di Lazovic i gialloblù si affacciano in avanti, con il tiro di Dawidowicz che viene però murato.

59'. Ngonge cerca la conclusione da lontanissimo: traiettoria ampiamente fuori misura.

60'. Doppio cambio offensivo per gli scaligeri: Lasagna e Braaf prelevano Gaich e Lazovic.

65'. Timidi segnali di ripresa per l'Hellas: sul tentativo di Braaf ribattuto da Mancini, Doig calcia subito dopo, ma anche la sua conclusione viene respinta in calcio d'angolo.

67'. Rui Patricio sventa con riflesso l'insidiosa punizione di Duda, indirizzata dritta verso l'incrocio dei pali.

70'. Doppio cambio per i giallorossi: Zalewski e Celik prendono il posto di Solbakken e Karsdorp.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (dal 70' Celik), Cristante, Bove, Spinazzola; Solbakken (dal 70' Zalewski), El Shaarawy; Abraham (dal 15' Belotti)

A disposizione: Boer, Svilar, Pellegrini, Matic, Llorente, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Volpato, Tahirovic, Majchrzak

Allenatore: José Mourinho

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien (dal 46' Coppola), Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic (dal 59' Braaf); Gaich (dal 59' Lasagna)

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Ceccherini, Terracciano, Abildgaard, Kallon, Cabal

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)

Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova)

NOTE. Ammoniti: Hien, Mourinho, Smalling, Ngonge.