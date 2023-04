DIRETTA Napoli - Hellas Verona 0-0 | Sfida bloccata al Maradona: porte inviolate all'ora di gioco

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Allo stadio 'Diego Armando Maradona' si gioca Napoli-Hellas Verona, match valido per la 30^ giornata del campionato Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

NAPOLI-HELLAS VERONA 0-0

Marcatori: -

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Il primo possesso è del Napoli.

3'. Tameze sfonda sulla corsia di destra, pennellando verso il centro: Di Lorenzo è attento nella diagonale e allontana con un colpo di tacco volante.

5'. Suggerimento verticale di Elmas per il taglio di Di Lorenzo, ma Montipò legge prima e intercetta in uscita.

13'. Su traversone insidioso di Politano, Hien è ben posizionato e libera di testa.

14'. Ammonito Ceccherini per una sbracciata su Politano.

16'. Olivera, pescato in profondità, filtra di prima intenzione Raspadori, che non controlla per un soffio.

19'. Politano salta secco Ceccherini e mette un'altra palla velenosa verso il centro: Lasagna anticipa l'incornata di Olivera allungando in corner.

20'. Rete annullata ai partenopei, che si erano portati in vantaggio con l'autogol di Gaich, sfortunato nella deviazione verso la propria porta. Tutto fermo, comunque, per fuorigioco di Olivera a disturbo dello stesso attaccante argentino.

24'. Sull'inserimento di Tameze da lancio di Depaoli, Meret esce dalla propria area e spazza.

29'. Capovolgimento di fronte gialloblù dopo un'offensiva degli azzurri: Lasagna accelera e spara dalla distanza, Meret si distende e respinge con prontezza.

35'. Scambio tra Faraoni e Lasagna, con quest'ultimo che ci riprova da fuori: questa volta, però, il suo tiro finisce ampiamente alto.

37'. Terza conclusione di Lasagna, che dal limite calcia ancora senza pensarci due volte: contrastato da un difensore, non riesce di nuovo a inquadrare lo specchio.

39'. Il pericoloso traversone di Anguissa attraversa tutta l'area piccola, con Faraoni decisivo nella chiusura su Lozano.

41'. Lozano scappa via sulla sinistra e crossa forte verso il centro, dove Ceccherini è puntuale nella ribattuta.

46'. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi: primo tempo a porte inviolate al Maradona.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio all'intervallo per entrambe le formazioni.

53'. Sull'appoggio in area di Depaoli per Gaich, Olivera interviene prima e subisce fallo, con il centravanti in netto ritardo nel tentativo di battuta.

56'. Anguissa scucchiaia verso il cuore dell'area, dove Di Lorenzo colpisce di testa senza indirizzare in modo efficace.

60'. Grande intervento difensivo di Hien, decisivo nel murare il passaggio di Di Lorenzo a rimorchio per Raspadori.

63'. Juan Jesus avanza e ci prova dalla lunga distanza, con la traiettoria che viene smorzata tra le braccia di Montipò.

65'. Doppio cambio per gli azzurri: Kvaratskhelia e Zielinski entrano al posto di Lozano e Demme. Zaffaroni replica a sua volta con una duplice sostituzione: Coppola e Djuric prelevano Ceccherini e Gaich.

70'. Prosegue la girandola dei cambi gialloblù: Faraoni e Duda lasciano spazio a Terracciano e Verdi.

71'. Verdi si fa subito vedere con un tiro-cross dalla zona di sinistra: palla comunque larga sul fondo.

73'. Fuori anche Raspadori ed Elmas, dentro Osimhen e Lobotka. Montipò, subito dopo, libera in tuffo con i pugni un lungo traversone di Politano.

76'. Lobotka arriva sul fondo e mette il pallone al centro, dove Tameze con calma glaciale appoggia per Hien, che nella spazzata subisce fallo da Di Lorenzo.

78'. Cartellino giallo per Terracciano, punito per una trattenuta evidente su Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Minjae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (dal 65' Zielinski), Elmas; Politano, Raspadori, Lozano (dal 65' Kvaratskhelia)

A disposizione: Marfella, Gollini, Mario Rui, Osimhen, Rrahmani, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Lobotka

Allenatore: Luciano Spalletti

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (dal 65' Coppola); Faraoni (dal 70' Terracciano), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (dal 70' Verdi), Lasagna; Gaich (dal 65' Djuric)

A disposizione: Berardi, Perilli, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Domenico Rocca (Sez. AIA di Catanzaro), Nicolò Cipriani (Sez. AIA di Empoli)

NOTE. Ammonito: Ceccherini.