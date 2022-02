DIRETTA Hellas Verona - Venezia 2-0 | Doppio Simeone! Il Cholito ritrova la gioia del gol

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Venezia, 27^ giornata della Serie A TIM 2021/2022.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA - VENEZIA 2-0

Reti: 9' st e 18' st Simeone

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Ritmi bassi in avvio.

3'. Schema su calcio d'angolo per l'Hellas, che libera Faraoni per il tiro: la palla, calciata male, termina addirittura in rimessa laterale.

4'. Problema muscolare all'interno coscia per Retsos, che resta a terra.

6'. Subito un primo cambio obbligato per il Verona: esce l'infortunato Retsos, entra Ceccherini.

11'. Manovra accurata dei gialloblù, con Lazovic puntuale al cross: è attento Haps nella chiusura difensiva con la testa. Rimane in zona d'attacco la squadra di Tudor.

13'. Su un duello aereo tra Coppola ed Henry, ad avere la peggio è l'attaccante francese, che ha bisogno dell'intervento dello staff medico.

15'. Il primo squillo è dei lagunari: un buon tiro al volo di Haps impegna Montipò alla parata in tuffo.

17'. Occasione importante per il Venezia: sugli sviluppi di un corner, Lazovic salva sulla linea di porta l'incornata a botta sicura di Okereke.

20'. Si è accesa la partita: azioni offensive tentate da parte di entrambe le formazioni.

22'. Colpo alla caviglia per Crnigoj, accovacciato sul manto erboso del Bentegodi. Gioco spezzettato in questa prima metà di gara.

23'. Simeone vince il contrasto con Caldara, provando un'affrettata conclusione verso il secondo palo. Traiettoria larga.

26'. Su sponda di testa di Henry, la girata di Caldara viene respinta da Sutalo. Montipò è poi reattivo nel rialzarsi rapidamente e sventare il successivo tiro di Ceccaroni.

28'. Faraoni suona la carica con un potente destro dal limite, ma Romero ribatte con riflesso. Simeone, in agguato, non riesce a trovare lo spiraglio per il tap-in. La palla arriva in un secondo momento a Ilic, che col sinistro non inquadra lo specchio di poco.

32'. Ancora giù Crnigoj, dolorante dopo un contrasto aereo ingaggiato con Ceccherini.

35'. Su una bella imbucata di Caprari, incomprensione tra Barak e Lazovic. Calcio d'angolo per gli scaligeri.

40'. Brivido per l'Hellas, con Montipò che buca l'intervento in uscita sul tiro da corner. Caldara impatta di testa, ma la palla che si spegne di poco sopra la traversa.

42'. Altro colpo di testa, questa volta di Simeone su cross di Tameze, che viene però smorzato da Ampadu.

47'. Sul cross insidioso di Caprari, Romero si fa trovare pronto ad anticipare Simeone in presa alta.

48'. Ilic lascia partire un velenoso sinistro dalla distanza che finisce pericolosamente a lato del palo. Si chiude qui un primo tempo senza reti.

SECONDO TEMPO - Nessuna sostituzione per le due squadre.

48'. Ripartenza veloce del Verona: Barak scambia con Faraoni, che a sua volta apre per Caprari. Il trequartista gialloblù stoppa e spara verso la porta, Romero ribatte in qualche modo.

52'. Su cross da calcio d'angolo, Okereke anticipa di testa l'uscita di Montipò. Girata imprecisa.

54'. Vantaggio Hellas! Simeone ritrova la gioia del gol. Il Cholito recupera palla su Caldara, involandosi verso Romero. Piattone vincente in diagonale e scaligeri avanti.

56'. Ammonito lo stesso Caldara, che abbatte Simeone. Difensore ancora nervoso dopo l'errore precedente.

62'. Guaio muscolare anche per Barak, costretto ad uscire. Al suo posto Lasagna.

64'. Raddoppio gialloblù! Faraoni si accentra, allargando poi su Simeone. Il Cholito, complice la deviazione di Busio, buca nuovamente Romero e sigla la doppietta personale.

65'. Il Venezia ha subito il colpo. Romero sventa su Lazovic, inseritosi sulla sinistra alle spalle del marcatore. Sul successivo corner, è ancora provvidenziale il portiere a dire di no al colpo ravvicinato di Lasagna.

67'. Triplo cambio per i lagunari.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Coppola, Retsos (da 6' pt Ceccherini); Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Berardi, Lasagna, Bessa, Depaoli, Frabotta, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

VENEZIA (3-4-2-1): Romero; Haps, Ceccaroni, Caldara; Cuisance, Ampadu, Busio, Crnigoj; Okereke, Aramu; Henry

A disposizione: Maenpaa, Vacca, Tessmann, Nsame, Modolo, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Nani, Svoboda, Mateju, Peretz

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Sez. AIA di Macerata)

Assistenti: Ranghetti (Sez. AIA di Chiari), Vivenzi (Sez. AIA di Brescia)

NOTE.