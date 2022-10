DIRETTA Hellas Verona - Udinese 0-0 | Tra i gialloblù sorpresa Piccoli in attacco

Allo stadio ‘Bentegodi’ si gioca Hellas Verona-Udinese, match valido per l'8^ giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA-UDINESE 0-0

Reti: -

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Sin da subito pressione alta e aggressiva da parte di entrambe le formazioni.

2'. Montipò tarda troppo il rilancio, regalando una palla pericolosa agli avversari: Makengo va al tiro, conclusione alta.

4'. Ancora in avanti l'Udinese: Pereyra libera Becao in sovrapposizione, che si inserisce in area prova subito a calciare. Ceccherini mura in calcio d'angolo.

5'. Il tentativo da fuori di Perez impegna Montipò, chiamato ad allungare ancora una volta in corner.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Günter, Ceccherini, Hien; Doig, Veloso, Tameze, Lazovic; Verdi, Piccoli; Henry

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Hrustic, Lasagna, Hongla, Djuric, Terracciano, Depaoli, Kallon, Cabal, Cortinovis, Sulemana

Allenatore: Gabriele Cioffi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Arslan, Beto, Gomes, Nuytinck, Ehzibue, Ebosse, Samardzic, Nestorovski

Allenatore: Andrea Sottil

Arbitro: Daniele Minelli (Sez. AIA di Varese)

Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano), Valerio Colarossi (Sez. AIA di Roma 2)



NOTE.