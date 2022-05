DIRETTA Hellas Verona - Torino 0-1 | I granata sbloccano il match con Brekalo

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Torino, match valido per la 37^ giornata della Serie A TIM 2021/22.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA - TORINO 0-1

Reti: 19' pt Brekalo

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Ritmo alto e primi duelli già ingaggiati in avvio: si preannuncia una partita fisica e aggressiva tra due formazioni accomunate dalla stessa impronta di gioco.

8'. Il primo tiro in porta è gialloblù e arriva dopo poco più di sette minuti. Caprari salta Izzo e prova il destro dal limite dell'area: la conclusione rasoterra si spegne a lato.

11'. Lasagna si invola sulla corsia mancina e cerca di pescare Simeone verso il centro dell'area: intercetta e allontana lateralmente Zima.

13'. Su una palla persa dall'Hellas a centrocampo, il Torino riparte in contropiede con Praet, che però conclude in modo troppo debole tra le braccia di Montipò.

16'. Prima iniziativa pericolosa dei granata: Brekalo, servito da un filtrante nella zona sinistra dell'area, trova solamente l'esterno della rete.

17'. Subito occasione per il Verona: Lasagna sguscia via in area, rientrando sul suo piede sinistro, ma il suo tiro ravvicinato sbatte addosso a Berisha.

19'. Vantaggio Torino. Brekalo punta Depaoli, spostandosi la palla sul destro e piazzandola con forza e precisione sotto la traversa.

24'. Simeone sfonda in area, cadendo a terra dopo una manata: l'arbitro lascia correre.

25'. Cooling break per le due squadre.

28'. Ammonito Günter per un intervento in ritardo su Belotti all'interno del cerchio di centrocampo. Il difensore era diffidato: salterà l'ultima gara di campionato in trasferta contro la Lazio.

29'. Immediato cartellino giallo anche per Casale, troppo ruvido nell'entrata su Praet.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Berardi, Veloso, Cancellieri, Bessa, Dawidowicz, Frabotta, Sutalo, Coppola, Retsos, Hongla, Praszelik

Allenatore: Igor Tudor

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti

A disposizione: Milinkovic, Gemello, Pobega, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Mandragora, Pellegri, Warming, Linetty, Anton

Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Giacomo Camplone (Sez. AIA di Pescara)

Assistenti: Scarpa (Sez. AIA di Reggio Emilia), Nuzzi (Sez. AIA di Valdarno)

NOTE. Ammoniti: Günter, Casale.