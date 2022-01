DIRETTA Hellas Verona - Salernitana 1-2 | Punizione sotto il sette di Kastanos, granata di nuovo in vantaggio

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Salernitana, 21^ giornata della Serie A 2021/22.

In contemporanea alle formazioni, l'Hellas ha annunciato tramite il proprio sito che, dalle risultanze dei test specifici delle scorse ore, si è aggiunto ai calciatori ancora positivi al COVID-19 anche Boško Šutalo, regolarmente vaccinato e in isolamento domiciliare, al pari dei quattro componenti dello staff attualmente positivi. Tornati negativi, invece, Giangiacomo Magnani e Matteo Cancellieri.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA - SALERNITANA 1-2

Reti: 29' pt Djuric (R), 18' st Lazovic, 25' st Kastanos

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Il Verona si proietta con forza in zona offensiva sin dalle battute iniziali.

1'. Il primo tiro in porta dell'Hellas è dopo 27 secondi: ci prova Veloso da fuori area su appoggio di Caprari. Nessun problema per Belec.

3'. Da cross su calcio d'angolo dello stesso Veloso, Belec viene chiamato di nuovo in causa sul colpo di testa di Günter.

5'. Gondo tenta di impensierire Pandur con una girata al volo, ma il tiro è debole e preda facile del portiere gialloblù.

6'. Depaoli crossa al centro per Simeone, che in incornata non trova di poco lo specchio per un tocco del difensore.

7'. Spinge ancora la squadra di Tudor. Ilic sfonda in area e, dopo un rimpallo, calcia forte verso la porta: sfera deviata sopra la traversa.

11'. La Salernitana non riesce ad uscire dalla propria metàcampo, complice la forte pressione offensiva della formazione scaligera.

14'. Anche Depaoli colpisce di testa: tentativo innocuo e bloccato senza difficoltà da Belec.

15'. Djuric si infila in area ma, contrastato, si allunga troppo il pallone. Rinvio dal fondo.

18'. Ilic controlla e lascia partire un sinistro al volo dal limite dell'area: la palla rimbalza pericolosamente davanti a Belec, che si salva in qualche modo allungando in corner.

25'. Lasagna libera un mancino potente dal limite dell'area, Belec risponde ancora presente.

27'. Dionisi assegna calcio di rigore in favore della Salernitana per un contatto tra Günter e Gondo.

29'. Salernitana in vantaggio. Djuric non sbaglia dal dischetto con un destro centrale indirizzato sotto la traversa.

31'. Ammonito Kastanos per un intervento irregolare su Ilic. Calcio di punizione proprio al di fuori del limite dell'area.

32'. Veloso spara alto, sciupando una possibile chance da buona posizione.

36'. Cartellino giallo anche per Gyomber, che oltre ad aver commesso fallo su Simeone è ingenuo nell'allontanare palla a gioco già fermo.

38'. Salernitana vicina al raddoppio: Pandur sventa in tuffo il colpo di testa ben impattato da Gondo.

44'. La conclusione di Zortea viene smorzata tra le braccia di Pandur.

46'. Fine primo tempo: Salernitana avanti al Bentegodi grazie al penalty realizzato da Djuric, nonostante l'assedio prolungato del Verona.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due formazioni.

46'. Bella trama dell'Hellas: Ceccherini dialoga rapidamente sulla destra con Depaoli e Lasagna, ma viene chiuso sul più bello a pochi passi dalla porta.

51'. Lazovic rientra sul destro calciando verso la porta: tiro deviato ed ennesimo calcio d'angolo per i gialloblù.

54'. Cross di Caprari dalla sinistra, nessuno interviene e Belec la fa sua.

56'. Invenzione di Caprari che premia l'inserimento di Veloso. Il capitano scaligero, tuttavia, non riesce a coordinarsi per il cross dal fondo.

57'. Sinistro debole di Zortea dal limite dell'area, Pandur blocca in tranquillità.

59'. Doppia sostituzione per la squadra di Tudor: dentro Kalinic e Barak per Simeone e Depaoli.

60'. Efficace fltrante alto di Gondo per Zortea, che da zona defilata calcia alto.

61'. Passaggio in orizzontale di Lazovic per Barak, impreciso nel suo tentativo mancino.

63'. Pareggio del Verona! Su cross di Lasagna ribattuto dalla difesa, Veloso imbuca per Lazovic, che col destro riesce a piazzare il pallone nell'angolino.

64'. Subito altra occasione per gli scaligeri, con Caprari che cerca la porta. Altro corner.

65'. Scintille in campo dopo un contatto tra Gagliolo e Ceccherini. Dionisi calma gli animi.

67'. Zortea viene lanciato in solitaria verso la porta di Pandur, ma si dimentica il pallone e viene recuperato della difesa scaligera. Ghiotta opportunità sciupata dal giocatore granata.

70'. Raddoppio della Salernitana. Punizione sotto il sette da parte di Kastanos, con la traiettoria leggermente deviata da Lasagna. Pandur non può nulla.

72'. Lasagna si mette in proprio e lascia partire un sinistro secco dalla distanza. Respinge Belec. Nel frattempo per i granata è entrato Delli Carri al posto dell'infortunato Zortea.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Günter, Casale; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Kivila, Barak, Kalinic, Rüegg, Pierobon, Tameze, Florio

Allenatore: Igor Tudor

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Gondo, Djuric

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Bonazzoli, Kechrida, Capezzi, Delli Carri, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone

Allenatore: Stefano Colantuono

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)

Assistenti: Meli (Sez. AIA di Parma), Macaddino (Sez. AIA di Pesaro)

NOTE. Ammoniti: Kastanos, Gyomber