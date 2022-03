Hellas Verona - Napoli 1-2 | La doppietta di Osimhen regala la vittoria ai partenopei

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Napoli, match valido per la 29^ giornata della Serie A TIM 2021/22.

Il tabellino

HELLAS VERONA - NAPOLI 1-2

Reti: 14' pt e 26' st Osimhen, 32' st Faraoni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Tameze (da 45' st Casale), Ilic (da 45' st Hongla), Depaoli (da 38' pt Bessa); Barak (da 45' st Cancellieri), Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Berardi, Flakus Bosilj, Coppola, Turra, Praszelik, Terracciano

Allenatore: Igor Tudor

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano (da 18' st Elmas), Fabian Ruiz (da 45' st Zielinski), Lozano (da 18' st Insigne); Osimhen (da 45' st Petagna, da 50' st Ghoulam)

A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Juan Jesus, Mertens, Ounas, Zanoli

Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Berti (Sez. AIA di Prato), Bercigli (Sez. AIA di Firenze)

NOTE. Ammoniti: Günter, Ceccherini, Ilic, Faraoni. Espulsi: Ceccherini, Faraoni.

La cronaca

PRIMO TEMPO - Avvio in attacco per il Napoli, con il Verona che prova a ripartire in velocità.

3'. Il primo squillo è gialloblù: deviato in corner il sinistro di Tameze.

8'. In un contrasto aereo con Lozano, Sutalo resta a terra per un forte colpo rimediato al costato. Pochi istanti dopo, è proprio Lozano a rimanere dolorante per un contatto testa contro testa con lo stesso Sutalo.

10'. Prova la gran giocata Simeone: su filtrante di Caprari, l'attaccante si gira e calcia di prima intenzione senza trovare lo specchio.

14'. Vantaggio Napoli. Sul cross morbido di Politano, Osimhen è puntuale nell'incornata potente a battere Montipò.

19'. Fabian Ruiz tenta di piazzare il mancino dalla distanza, ma la sua traiettoria viene alzata sopra la traversa. Calcio d'angolo per gli azzurri.

22'. Miracolo in tuffo di Montipò sul secondo sinistro di Fabian Ruiz, libero di poter calciare indisturbato dall'angolo destro dell'area di rigore.

28'. Fase confusa dell'incontro, con tanti contrasti e poca precisione. Gioco fermo per un paio di fumogeni scagliati dalla Curva sulla pista di atletica.

29'. Ancora pericoloso Osimhen, lanciato di forza: il suo tiro finisce largo. Sul capovolgimento di fronte, la conclusione di Caprari viene murata dalla retroguardia ospite.

34'. Su spizzata di Simeone, Ospina deve avventarsi rapidamente al limite dell'area per anticipare Sutalo.

36'. Problema al flessore della coscia per Depaoli, seduto sul prato del Bentegodi.

37'. Primo cambio forzato per Tudor: entra Bessa al posto dell'infortunato Depaoli. Si sposta sulla fascia Tameze.

40'. Altra occasione per Fabian Ruiz, liberato da Lozano. Il centrocampista rientra sul suo piede debole, lasciando partire un destro a giro che si spegne di poco a lato della porta.

41'. Segna Mario Rui, ma in precedenza c'era stato un fallo commesso su Faraoni. Niente da fare per il terzino portoghese.

47'. Fine primo tempo al Bentegodi: Napoli avanti 0-1 al Bentegodi.

SECONDO TEMPO - Nessuna sostituzione per le due formazioni.

46'. Dolorante alla caviglia Faraoni, fermato da Koulibaly in modo ruvido ma regolare.

50'. Azione manovrata dell'Hellas, con Ilic che colpisce male di sinistro. Su zampata di Ceccherini Ospina perde la palla in uscita, ma sulla successiva mischia nessun gialloblù riesce a spingerla in rete. Duro pestone alla mano rimediato dal portiere colombiano, che proverà a proseguire ugualmente la partita.

54'. In un duello aereo ingaggiato con Günter ha la peggio Osimhen, che ne esce sofferente alla spalla. Gioco nuovamente interrotto.

63'. Doppio cambio per Spalletti: dentro Insigne ed Elmas per Lozano e Politano.

68'. Sugli sviluppi di calcio di punizione, Caprari pesca Barak nel cuore dell'area, ma la sua girata di testa è debole e imprecisa.

69'. Il primo cartellino giallo della sfida è per Günter, punito per aver trattenuto la maglia ad Osimhen.

70'. Immediatamente ammonito anche Ceccherini per un calcio rifilato a Elmas.

71'. Raddoppio partenopeo. Ceccherini si fa sorprendere da una veloce rimessa laterale, con Di Lorenzo lesto nell'inserirsi alle sue spalle e appoggiare a rimorchio per Osimhen, che non sbaglia il tap-in da pochi passi.

74'. Il traversone dalla sinistra di Mario Rui viene allungato in corner da Ceccherini. Spinge ancora in avanti il Napoli.

77'. Accorcia il Verona! Al termine di una bella combinazione sull'asse Caprari-Tameze, Faraoni insacca all'incrocio con un colpo di testa ben indirizzato.

79'. Adesso è l'Hellas che si fa vedere in attacco, incitato a gran voce dalla tifoseria scaligera.

83'. Espulso Ceccherini per un fallo di mano a centrocampo: gialloblù in dieci uomini nel finale di gara.

86'. Altro cartellino, stavolta sventolato a Ilic per una scivolata in ritardo su Di Lorenzo. Il centrocampista, diffidato, salterà la trasferta di Empoli.

87'. Chance per gli azzurri: Di Lorenzo scappa via sulla destra, passando la palla al centro. Elmas gira, Montipò è attento. Sulla carambola la sfera termina fuori di pochi centimetri.

89'. Il destro potente di Mario Rui si infrange sulla parte alta della traversa.

90'. Tripla sostituzione tra le fila scaligere: Ilic, Barak e Tameze lasciano spazio a Hongla, Cancellieri e Casale. Tra i campani Fabian Ruiz e Osimhen lasciano spazio a Zielinski e Petagna.

92'. Brutta palla persa da Cancellieri poco al di fuori del limite dell'area, ma per sua fortuna Elmas spara alto.

94'. Petagna, appena entrato in campo, si accascia per un problema muscolare alla coscia. Al suo posto Ghoulam.

97'. Faraoni, nel tentativo di infilare a rete, colpisce il pallone con la mano. Ammonito e diffidato, anche lui come Ilic salterà l'Empoli.

98'. Finisce qui: Hellas Verona 1 Napoli 2. A match terminato, Faraoni continua a protestare all'indirizzo di Doveri: l'esterno viene così espulso per doppia ammonizione.