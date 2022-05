Hellas Verona - Milan 1-3 | Tris rossonero: l'asse Leao-Tonali ribalta i gialloblù

L'Hellas ci ha messo il cuore e il coraggio, illudendosi, ma poi il Milan si è imposto con la forza e la qualità dei propri singoli.

In un Bentegodi pieno di tifosi di entrambe le compagini, con più di 30mila spettatori, la squadra di Pioli attacca con frequenza sin dalle battute iniziali. Il gol annullato per fuorigioco a Tonali al quarto d'ora lascia la situazione in equilibrio per i gialloblù, che riescono a passare in vantaggio al 38' grazie ai quinti di centrocampo: Caprari imbuca per Lazovic, che pennella sul secondo palo per Faraoni, puntuale nel tap-in di testa. L'entusiasmo della rete degli scaligeri viene presto smorzato dal pareggio rossonero, giunto agli sgoccioli di primo tempo: Leao, incontenibile, lascia sul posto Casale, servendo Tonali al centro che, a ridosso della linea di porta, deve solamente mettere il piede per infilare il pallone in porta. Nella ripresa il raddoppio ospite è l'esatta fotocopia: in contropiede da calcio d'angolo a sfavore, Leao brucia Barak e serve di nuovo Tonali, ancora pronto al facile appoggio in fondo al sacco. Gli uomini di Tudor, storditi, non riescono a reagire, incassando nei minuti finali il tris da parte del subentrato Florenzi, che col destro trova il diagonale vincente a battere Montipò. Questa volta niente "Fatal Verona", il Milan si avvicina al sogno Scudetto: per i gialloblù, invece, c'è il Torino dell'ex Juric per provare ad agguantare il record di punti in Serie A.

Il tabellino

HELLAS VERONA - MILAN 1-3

Reti: 38' pt Faraoni, 48' pt Tonali e 5' st Tonali, 41' st Florenzi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale (da 21' st Hongla), Günter, Ceccherini (da 34' st Sutalo); Faraoni (da 21' st Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone (da 27' st Lasagna)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Boseggia, Veloso, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Praszelik

Allenatore: Igor Tudor

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (da 40' st Florenzi), Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers (da 17' st Messias), Krunic (da 23' st Bennacer), Leao (39' Ibrahimovic); Giroud (da 17' st Rebic)

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Fode, Diaz, Romagnoli, Bakayoko, Gabbia

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Carbone (Sez. AIA di Napoli), Bresmes (Sez. AIA di Bergamo)

NOTE. Ammoniti: Faraoni, Leao, Ilic.

La cronaca

PRIMO TEMPO - Il Bentegodi è una bolgia: subito propositive le due formazioni.

4'. Accelerazione di Leao, con Tameze che prova l'intervento in scivolata appena al di fuori del confine dell'area: tutto regolare per Doveri.

6'. Lo stesso Leao prova a rimettersi in proprio, ma senza pericoli: la sua conclusione finisce ampiamente alta.

8'. Improvviso sinistro dalla distanza da parte di Theo Hernandez, con il tiro che si spegne non di molto a lato della porta gialloblù.

12'. Dopo un momento di confusione con le due squadre allungate, Simeone raccoglie palla e va col destro a giro: blocca facile Maignan.

14'. Prima occasione importante per il Milan: da cross di Saelemaekers, il buon colpo di testa di Krunic viene deviato sopra la traversa da Montipò. Sugli sviluppi del corner, Giroud non trova il giusto impatto col pallone.

15'. Tonali vince con caparbietà il duello con Ilic, liberandosi dalla marcatura e infilando in porta un diagonale vincente. Dopo un consulto col VAR, il gol viene però annullato per posizione di fuorigioco.

19'. Rossoneri sempre in attacco: dopo un uno-due con lo stesso Tonali, Calabria impatta su Montipò, reattivo nel farsi trovare pronto sulla respinta.

22'. Su calcio d'angolo ospite, Giroud incorna debolmente.

23'. Faraoni pesca Caprari nel cuore dell'area, che arriva per primo e gira col destro: traiettoria a lato di pochissimo.

25'. Tameze innesca Simeone che, dal limite dell'area, non fa partire un mancino sufficientemente pericoloso: Maignan controlla senza difficoltà.

27'. Tentativo potente di Krunic, palla alta.

28'. Ci prova anche Saelemaekers appena fuori dal limite dell'area, ma anche in questo caso senza fortuna.

34'. Faraoni cerca nuovamente il traversone insidioso, Kalulu anticipa tutti e libera.

36'. Barak verticalizza in profondità per Simeone, che col destro indirizzato sul primo palo trova solamente l'esterno della rete.

38'. Vantaggio Hellas! Azione magnifica degli scaligeri, con Ilic che inizialmente filtra per Caprari oltre la metàcampo. Il trequartista imbuca a sua volta per Lazovic, che in inserimento e in corsa pennella sull'altro fronte per Faraoni, puntuale sul tap-in di testa.

41'. Reazione rabbiosa dei rossoneri: il forte sinistro di Calabria viene murato dalla difesa gialloblù.

46'. Faraoni entra in ritardo su Theo Hernandez e viene ammonito. L'esterno era in diffida, salterà la prossima sfida col Torino. Sulla successiva mischia nervosa, anche Leao rimedia un cartellino giallo.

48'. Pareggio del Milan. Dopo un lancio di Kessie, Leao riceve sulla corsia mancina. L'attaccante supera Casale con uno strappo in velocità, passando poi in orizzontale per Tonali, che deve solamente appoggiare la sfera in rete.

49'. Fine primo tempo: 1 a 1 il parziale.

SECONDO TEMPO - Nessuna sostituzione per le due squadre.

49'. Bello spunto di Lazovic sulla sinistra, con Calabria costretto a concedere il corner per arginarlo.

50'. Raddoppio rossonero. In contropiede dopo il calcio d'angolo in favore dell'Hellas, Leao brucia Barak e serve di nuovo a rimorchio Tonali, che ancora una volta deve solamente appoggiare il pallone in porta.

55'. Su calcio di punizione di Tonali, Tomori impatta alto di testa.

57'. Il tiro-cross di Faraoni porta qualche rischio dalle parti di Maignan, obbligato a smanacciare sopra la traversa.

59'. Occasione per il Verona: Caprari rientra verso il centro e vede Tameze, che da poco al di fuori del limite dell'area spara alto.

62'. Doppio cambio per Pioli: Rebic e Messias entrano al posto di Giroud e Saelemaekers.

64'. Rapida ripartenza del Milan: il tacco di Leao libera Kessie, il cui mancino viene murato da Günter.

65'. Davvero scatenato Leao: il suo destro da fermo passa sotto le gambe di Faraoni e va diretto verso l'angolino, ma Montipò è attento e sventa.

66'. Due sostituzioni anche per Tudor: dentro Depaoli per l'acciaccato Faraoni e Hongla per Casale.

67'. Per gli ospiti arriva anche il momento di Bennacer, che preleva Krunic.

70'. Ammonito Ilic, ruvido su Calabria.

72'. Simeone lascia spazio a Lasagna.

75'. Invito morbido di Lazovic proprio per Lasagna, che in girata di testa non riesce ad inquadrare lo specchio.

78'. Leggerezza di Theo Hernandez, con Caprari che non riesce a trovare la via della porta: conclusione respinta da Tomori.

79'. Ultimo cambio per Tudor: fa il suo ingresso in campo Sutalo, che prende il posto di Ceccherini, colpito da crampi.

80'. Montipò allunga in corner con riflesso il potente destro dalla distanza tentato da Calabria.

82'. Buona giocata di Lasagna, che libera Depaoli sulla destra. Il cross del laterale viene liberato in calcio d'angolo. Sul successivo traversone, Günter incorna con potenza ma senza precisione.

84'. Sostituzioni finali anche per Pioli: entrano Ibrahimovic e Florenzi, escono Leao e Calabria.

86'. Tris Milan. Il subentrato Florenzi chiude la contesa. Sovrapposizione interna del terzino, che triangola con Messias e lascia partire una staffilata in diagonale che si infila nell'angolino.

91'. Su filtrante di Rebic, Messias si divora il poker a tu-per-tu con Montipò.

94'. Termina qui il match al Bentegodi: Hellas Verona 1 Milan 3.