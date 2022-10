DIRETTA Hellas Verona - Milan 1-2 | Tonali firma il raddoppio rossonero

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Milan, match valido per la 10a giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA-MILAN 1-2

Reti: 9' Veloso (aut.), 19' Günter, 81' Tonali

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Hellas in avanti con personalità nei primi minuti di gara.

3'. Giroud prova a sorprendere Montipò con un pallonetto dalla distanza, ma la traiettoria finisce alta. Brutto colpo alla testa, nel frattempo, per Henry.

7'. Spunto di Verdi sulla fascia sinistra: il suo cross rasoterra arriva a Faraoni, che dal limite dell'area non riesce a incanalare la giusta forza per impensierire Tatarusanu.

8'. Ancora manovre in in zona offensiva per il Verona, con il Milan chiuso nella propria metà campo.

9'. Vantaggio rossonero. Il grave errore in retropassaggio di Hrustic spalanca le porte alla velocità di Leao, che su filtrante di Giroud si infila in area e, cercando qualcuno verso il centro, trova la sfortunata deviazione di Veloso verso la propria porta.

10'. Altra brutta palla persa dagli scaligeri in zona difensiva, con Giroud che si divora l'immediato raddoppio a tu-per-tu con Montipò.

15'. Magnani tampona in qualche modo il lanciato Leao, rimanendo però dolorante a terra dopo aver ricevuto un colpo dall'attaccante.

19'. Pareggio gialloblù! Tameze appoggia per Depaoli, che di tacco e prima intenzione libera Günter nella parte sinistra dell'area. Il difensore apre il piattone senza pensarci due volte, disegnando un piazzato vincente anche grazie alla deviazione decisiva di Gabbia.

21'. Magnani è costretto ancora una volta agli straordinari per fermare Leao in velocità. Corner per gli ospiti.

38'. Verdi cerca la conclusione dalla lunetta: il suo destro, sporcato, diventa presa facile per Tatarusanu.

40'. Ammonito mister Bocchetti per proteste.

45'. Azione insistita dell'Hellas: Verdi pesca bene Günter sul secondo palo, che di testa fa sponda verso il centro, dove però non c'è nessuno a sfruttare il passaggio. Sul successivo traversone di Faraoni, Veloso si precipita e calcia forte senza tuttavia riuscire a inquadrare lo specchio.

47'. Fine primo tempo: un gol per parte nei primi 45 minuti.

SECONDO TEMPO - Pioli cambia in attacco: dentro Rebic e Origi per Brahim Diaz e Giroud.

47'. Su una situazione offensiva per il Milan, l'Hellas riparte in contropiede e innesca Hrustic, che da buona posizione prova senza fortuna un sinistro sul palo lontano.

49'. Theo Hernandez filtra nello spazio per Rebic, il cui tentativo ravvicinato sbatte sull'opposizione di un reattivo Montipò.

51'. Problema fisico per Hrustic, dolorante per aver appoggiato male il piede dopo uno stacco aereo.

54'. Non ce la fa Hrustic: al suo posto entra Piccoli.

56'. Doppia occasione Verona: Piccoli svetta di testa su cross di Veloso, centrando la traversa. Sulla seguente respinta, Günter si coordina al volo spedendo il pallone alto di pochissimo. Settimo legno della stagione colpito dai gialloblù.

60'. Altre due sostituzioni per gli ospiti: entrano Pobega e Bennacer, escono Adli e Krunic.

64'. Tameze serve nel cuore dell'area Piccoli, che tenta senza successo il destro al volo: traiettoria debole e centrale.

65'. Duplice cambio anche per gli scaligeri: Hongla prende il posto dell'infortunato Tameze, mentre Djuric preleva Henry.

66'. Cartellino giallo per Magnani, in netto ritardo nella scivolata su Origi.

68'. Ammonito subito anche Hongla per un intervento scorretto su Pobega.

70'. Bocchetti prosegue nella girandola di cambi: Cabal e Kallon sostituiscono Magnani e Verdi.

75'. Anche Faraoni si aggiunge alla lista degli ammoniti, punito per un fallo tattico su Bennacer.

76'. Provvidenziale Montipò: prima dice di no al potente sinistro dalla distanza di Theo Hernandez, poi si supera nel neutralizzare il colpo di testa di Rebic.

79'. Origi sposta improvvisamente la palla sul mancino, lasciando partire un tiro forte che termina parecchio largo.

80'. Dopo i tre gialli rimediati dall'Hellas, Theo Hernandez commette fallo tattico su Depaoli e viene ammonito.

81'. Raddoppio Milan. Dopo aver ricevuto palla sulla destra da Leao, Rebic è veloce nel passaggio di prima in orizzontale per l'inserimento di Tonali, che infila Montipò sotto le gambe e riporta così in vantaggio i rossoneri.

86'. Su cross di Veloso, la sponda di testa di Djuric favorisce Depaoli, che viene però murato sul più bello da Kalulu.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani (dal 70' Cabal), Günter; Faraoni, Veloso, Tameze (dal 20' Hongla), Depaoli; Hrustic (dal 54' Piccoli), Verdi (dal 71' Kallon); Henry (dal 65' Djuric)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Terracciano, Praszelik, Sulemana

Allenatore: Salvatore Bocchetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Adli (dal 60' Bennacer), Tonali; Diaz (dal 46' Rebic), Krunic (dal 60' Pobega), Leao (dall'83' Thiaw); Giroud (dal 46' Origi)

A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo, Bakayoko, Dest, Messias, Vranckx

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

Assistenti: Marco Bresmes (Sez. AIA di Bergamo), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)

NOTE. Ammoniti: Bocchetti, Magnani, Hongla, Faraoni, Hernandez. Spettatori: 22.904.