Hellas Verona - Lecce 2-0 | Depaoli e Lazovic lanciano un segnale: riparte la corsa salvezza dei gialloblù

L'Hellas lancia un segnale importante, rimettendosi in carreggiata per la lunga corsa alla salvezza.

Al Bentegodi i gialloblù vincono con forza e orgoglio il pesante scontro diretto con il Lecce, salendo a 12 punti e avvicinandosi al quartultimo posto occupato dal Sassuolo. Una gara incominciata meglio dagli ospiti giallorossi, maggiormente attivi sul fronte offensivo in avvio d'incontro. Dopo una prima mezz'ora senza particolari sussulti, la squadra di Baroni si rende pericolosa in un paio di occasioni. La prima è al 34', su cross di Strefezza, quando Blin calcia a botta sicura dal cuore dell'area, ma il suo sinistro viene respinto in tuffo con prontezza da Montipò. I salentini si affacciano nuovamente in area al 38', con il diagonale mancino di Colombo che lo stesso Montipò blocca in due tempi. Al 40', però, arriva il vantaggio del Verona: il traversone dalla sinistra di Doig arriva sulla testa di Depaoli, che incorna efficacemente e spedisce in rete dopo aver accarezzato il palo alla sinistra di Falcone. Nella ripresa parte sempre forte la formazione scaligera che, al 52', colpisce in pieno la traversa con Ilic poco al di fuori del limite dell'area. Sul prosieguo dell'azione, lo stesso Ilic premia l'inserimento di Lazovic, che raddoppia chiudendo il piattone sul primo palo. I gialloblù vanno vicini al tris al 59', sul sinistro di prima intenzione di Depaoli dopo una sponda aerea di Lasagna. L'ultima opportunità per il colpo del ko si registra su contropiede di Doig, all’86', epilogato con il tiro a giro di Henry terminato di poco a lato dall'incrocio. Henry, poi, si fa male nel recupero, uscendo in barella dopo un infortunio al ginocchio apparso serio sin dai primi istanti. L'Hellas andrà ora a caccia di ulteriori conferme nel prossimo impegno previsto lunedì 30 gennaio, alle ore 20.45, alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Il tabellino

HELLAS VERONA-LECCE 2-0

Rete: 40' Depaoli, 54' Lazovic

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (dal 29' Magnani), Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze (dall'82' Terracciano), Doig; Lazovic (dal 69' Sulemana), Lasagna (dal 69' Kallon); Djuric (dall'82' Henry)

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Piccoli, Günter, Braaf, Ngonge, Cabal, Coppola, Joselito

Allenatore: Marco Zaffaroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (dal 72' Tuia), Gallo (dal 46' Pezzella); Gonzalez (dal 64' Maleh), Hjulmand, Blin; Strefezza (dall'82' Voelkerling), Colombo (dal 64' Banda), Di Francesco

A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Helgason, Listkowski, Oudin, Ceesay, Lemmens, Cassandro

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina) e Christian Rossi (Sez. AIA di La Spezia)

NOTE. Ammoniti: Tameze, Dawidowicz, Ceccherini.

La cronaca

PRIMO TEMPO - Il possesso palla iniziale è del Lecce.

4'. Subito in avanti la squadra di Baroni: Colombo prova a liberarsi in area, lasciando partire un destro potente che finisce ampiamente largo.

5'. Replica immediata dell'Hellas: Lasagna si mette in proprio, cercando la porta con un sinistro rasoterra insidioso che si spegne a lato del palo.

8'. Palla morbida di Di Francesco a servire in profondità Colombo, anticipato con attenzione da Montipò in uscita. Azione fermata, comunque, per posizione di fuorigioco dell'attaccante giallorosso.

10'. Conclusione affrettata di Lazovic, che su sponda di Djuric cerca di sorprendere Falcone con un pallonetto troppo debole.

11'. Problema fisico per Blin, dolorante a bordocampo. Strefezza nel frattempo scappa via sulla fascia destra, crossando forte verso il centro: libera Hien.

13'. Lungo traversone ancora di Strefezza, Montipò legge la traiettoria e fa suo il pallone in presa alta.

15'. Altro cross, stavolta di Baschirotto, sul quale è chiamato ad allontanare al volo Dawidowicz. Spinge in attacco la formazione ospite.

17'. Ammonito Tameze, punito per un'entrata in scivolata su Di Francesco considerata fallosa dall'arbitro La Penna.

20'. Baschirotto chiude con un guizzo su Lasagna, che si era autolanciato pericolosamente verso la porta.

22'. Lo stesso Lasagna, innescato da Depaoli, aveva segnato scavalcando Falcone con uno scavetto. Rete però annullata per offside.

23'. Di Francesco supera Dawidowicz in velocità, con il polacco costretto a trattenerlo: cartellino giallo anche per lui. Il difensore era diffidato, e salterà dunque il possimo match contro l'Udinese.

24'. Gallo rimette in mezzo dopo una respinta sulla punizione, ma Di Francesco non riesce a colpire in girata e quindi la palla finisce lentamente tra le mani di Montipò.

26'. Imbucata di prima intenzione di Djuric per Lasagna, che viene arginato dall'uscita a valanga di Falcone. Nulla di fatto.

29'. Il primo cambio gialloblù è obbligato: Dawidowicz è costretto a uscire per un infortunio muscolare, al suo posto dentro Magnani.

34'. La prima occasione è del Lecce: Strefezza fugge ancora sulla destra, servendo nel cuore dell'area Blin. Il piazzato del centrocampista francese viene intercettato da Montipò, provvidenziale nel distendersi con reattività.

38'. Colombo vince un contrasto con Hien, spostando la palla su Depaoli e calciando in diagonale: Montipò è di nuovo attento e blocca in due tempi.

40'. Vantaggio Verona! Lampo improvviso degli scaligeri. Sulla sventagliata di Ilic a cambiare campo, Doig si avventa e ripropone con un cross preciso: è Depaoli, di testa, a farsi trovare pronto e incornare efficacemente a fil di palo.

46'. Dopo una sponda di testa di Lazovic, Depaoli prova l'eurogol dalla lunga distanza: il destro al volo termina sul fondo.

48'. Finisce qui il primo tempo: Hellas avanti di un gol all'intervallo.

SECONDO TEMPO - Sostituzione tra le fila giallorosse: entra Pezzella, esce Gallo.

52'. Pezzella spara di sola potenza da fuori area: pallone alle stelle.

53'. Traversa centrata da Ilic, che aveva calciato benissimo a ridosso del limite dell'area.

54'. Raddoppio Hellas! Capitalizza l'azione Lazovic, servito dallo stesso Ilic, che da posizione favorevole chiude il piattone e disegna il piazzato vincente sul primo palo.

56'. Resta a terra Ilic, che era stato colpito duro alla caviglia in occasione del tiro infranto sulla traversa.

57'. Timida reazione del Lecce, che guadagna un calcio d'angolo.

58'. Traversone lungo di Depaoli, raccolto da Doig sull'altro fronte. Palla deviata e corner anche per i gialloblù.

59'. La sponda di testa di Lasagna, con deviazione, favorisce Depaoli, che dal limite dell'area lascia partire un sinistro velenoso che si spegne di pochissimo a lato.

64'. Doppio cambio offensivo per Baroni: Maleh e Banda prelevano Gonzalez e Colombo.

65'. Problema alla spalla per Umtiti, che ha avuto la peggio in un duello aereo con Djuric.

68'. Altra buona azione dell'Hellas: Djuric appoggia a rimorchio per Tameze, che invita Lazovic alla conclusione. Baschirotto si immola e salva.

69'. Duplice sostituzione anche per Zaffaroni: dentro Kallon e Sulemana al posto di Lasagna e Lazovic.

72'. Non ce la fa Umtiti, che lascia spazio a Tuia.

74'. Ammonito Ceccherini, che ha trattenuto irregolarmente la maglia di Banda. Fallo tattico e giallo inevitabile.

82'. Ultime sostituzioni per entrambe le squadre: Voelkerling per Strefezza nel Lecce, Terracciano ed Henry per Tameze e Djuric nel Verona.

83'. Interessante sponda di testa del subentrato Henry su cross di Doig. Intercetta e allontana la difesa ospite.

84'. Mischia confusa nell'area dell'Hellas: alla fine calcia Pezzella che non inquadra lo specchio.

86'. Riparte veloce in contropiede Doig, che passa orizzontalmente a Henry: l'attaccante francese cerca il palo più lontano, ma la palla finisce fuori.

92'. Torsione innaturale del ginocchio di Henry, che rimane a terra in lacrime. Il problema sembra serio.

95'. Esce in barella Henry, a conferma della gravità dell'infortunio.

97'. Di Francesco tenta una deviazione improbabile su cross di Pezzella. Palla sul fondo.

100'. Termina qui il match: Hellas Verona 2 Lecce 0.