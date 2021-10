DIRETTA Hellas Verona - Lazio 0-0 | I gialloblù provano a impensierire Reina, ma la gara non si sblocca

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Allo stadio Bentegodi si affrontano Hellas Verona e Lazio, match valevole per la 9^ giornata di Serie A 2021/22. Fischio d'inizio alle ore 15 di oggi, domenica 24 ottobre.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA - LAZIO 0-0

Reti: -

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Lazio molto alta e aggressiva in avvio: pressing ultraoffensivo della squadra di Sarri.

4'. Prima occasione per l'Hellas. Simeone si invola sulla corsia di destra, mettendo al centro un rasoterra insidioso. Caprari devia col tacco senza trovare di poco lo specchio della porta.

8'. Immobile va a contatto in area con Casale, ma il fallo lo commette l'attaccante. Calcio di punizione a favore dei gialloblù.

9'. Milinkovic Savic si inserisce diretto verso le parti di Montipò, pronto a ricevere un lancio profondo. Miguel Veloso lo atterra al limite dell'area e viene ammonito.

12'. Palla gol importante per il Verona. Caprari scappa a fondo campo, crossando in direzione del dischetto del rigore. Da lì arriva Ilic a rimorchio, ma il centrocampista spara alto da buona posizione.

13'. Ancora scatenato Caprari, che rientra sul destro e tira in porta. Conclusione ribattuta dalla difesa ospite.

16'. Barak si rende pericoloso su una punizione calciata in mezzo da Caprari, colpendo di testa verso l'incrocio dei pali. Bravo Reina a smanacciare via.

20'. Azione corale dell'Hellas, che libera Faraoni sulla fascia destra. L'esterno crossa alto al centro, dove arriva come un treno Ilic sul primo palo. Il mediano serbo incorna bene, ma non inquadra lo specchio.

23'. Altra ghiotta opportunità per i gialloblù. Barak si inserisce in area senza palla, ricevendola su un cross partito dalla sinistra. Il trequartista ceco impatta al volo col piattone, ma non centra la rete.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Ceccherini, Cancellieri, Rüegg, Magnani, Bessa, Sutalo, Tameze, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro; Pedro, Immobile, Anderson

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Escalante, Luis Alberto, Romero, Vavro, Moro, Lazzari, Cataldi, Floriani, Basic, Muriqi

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

Assistenti: Tolfo (Sez. AIA di Pordenone), Vono (Sez. AIA di Soverato)